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Бензиновые кусторезы, электрические аэраторы и садовые измельчители в Москве

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Бизнес — 31 Января 2019, 20:42

Работаем в саду с комфортом и удовольствием

Работа в саду привлекает многих дачников и владельцев приусадебных участков. Плодовые деревья хорошо откликаются на заботу. Впечатляющие урожаи дают плодово-ягодные кустарники. Единственное, что огорчает садоводов, это высокие трудозатраты. Снизить расход физических сил поможет специальная техника. Разработчики предлагают широкий ассортимент оборудования, которое позволяет выполнять тяжелую работу быстро и с минимальными усилиями. Садоводы могут приобрести бензиновые кусторезы в Москве, аккумуляторные пилы и другую технику. Все это оборудование – функционально, надежно и отличается простой эксплуатацией.

Работаем в саду – не забываем о газоне

На приусадебных участках сад часто соседствует с уютной поляной, на которой растет аккуратный газон. Для ухода за травой разработано немало полезного оборудования, растущей популярностью пользуются электрические аэраторы в Москве – техника используется для аккуратного рыхления почвы. Это обеспечивает быстрое поступление воды и питательных веществ к корням. Кроме функциональности у аэраторов с электродвигателями есть ряд важных преимуществ:

  • компактные габариты;
  • отличная маневренность;
  • хорошая управляемость;
  • низкий уровень шума;
  • отсутствие вредных выбросов;
  • неприхотливость и продолжительный срок службы.

Аэраторы отличаются простым и малозатратным обслуживанием, низким энергопотреблением, что делает технику максимально рентабельной.

Зачем нужны садовые измельчители

Одним из наиболее популярных видов техники у садоводов является бензопила. Современные модели отличаются компактными размерами, простым управлением, низким уровнем шума. Садоводам часто приходится работать с этим инструментом весной и осенью: выполняется кронирование деревьев, обрезаются больные и замершие ветки. Но как проводить утилизацию? Габаритные ветки, выкорчеванные стволы деревьев необходимо удалить с участка. Для этих целей широко используют измельчители садовые в Москве – компактную технику, которая способна превратить ветку дерева в мелкие щепки за считанные минуты. Измельченная древесина может утилизироваться в мешки и без труда вывозиться с участков. Оборудование можно использовать для измельчения кустарников, травы, бурьяна. Полученная смесь отлично подходит для компостных куч и со временем становится эффективным удобрением. Производители выпускают измельчители с электрическими и бензиновыми двигателями, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для своего сада.



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