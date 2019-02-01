Отпуск в Крыму - НА КРАЮ СВЕТА

Крым, предпочитая его разным зарубежным курортам. Это вполне логично, так как полуостров можно назвать идеальным местом для качественного отдыха, а цены здесь сравнительно умеренные. Смотрите про Крым на YouTube канале Россияне в последние годы с охотой отправляются в, предпочитая его разным зарубежным курортам. Это вполне логично, так как полуостров можно назвать идеальным местом для качественного отдыха, а цены здесь сравнительно умеренные. Смотрите про Крым на YouTube канале Крым - НА КРАЮ СВЕТА подписывайтесь! Отдыхающие могут здесь насладиться черноморским побережьем, галькой, обилием фруктов и уникальными сортами красного вина. На пляжах можно приобрести свежие пирожки у местных продавщиц, устроить студенческий поход в горы, а детей разместить в местные санатории. Крым предлагает посетителям множество скрытых жемчужин, которые открываются только любознательным путешественников. Природа полуострова завораживает и настраивает на прекрасный отдых. Посетителей здесь ожидают многочисленные пещеры, живописные озера, реки, бескрайние луга и реликтовые леса.

На краю света - в Крыму можно не только отдохнуть, но и полечиться от разных недугов. Идеально подходит полуостров путешественникам с ограниченными бюджетными возможностями. Они могут приезжать сюда с семьями, экономя на отдыхе солидные суммы. Они могут насладиться местными черноморскими песчаными пляжами. А молодежи рекомендуется посетить Коктебель или же Алушту, где царит неформальная обстановка, проводятся дискотеки с тусовками. Пожилые туристы смогут насладиться санаторным отдыхом и подлечиться. Всемирная известность крымских курортов берет начало еще с девятнадцатого столетия. Сюда на лечение отправлялась царская семья.

Южная часть полуострова растянулась до горного пика Кара-Даг. А начинается она прямо с мыса Айя. Подступившие непосредственно к морскому побережью горы защищают его от ветров. А местная природа характеризуется преобладанием пышной субтропической растительностью. Она прекрасно сочетается с горными пейзажами. Поэтому не следует игнорировать экскурсионные программы, которые предлагают здешние турагенства. Кроме природных достопримечательностей вы сможете насладиться старинными усадьбами, приморскими парками, роскошными дворцами, горными вершинами, водопадами или же пещерами. Именно Крым в свое время был излюбленным местом отдыха российских императоров или же вождей советского периода.