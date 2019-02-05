Форсунки CaterpillarD5R2LGP

Название одного из крупнейших производителей спецтехники Caterpillar известно во всем мире. Согласно оценке журнала Fortune бренд является одной из наиболее уважаемых и пользуется огромной популярности. На протяжении многих лет существования компания постоянно развивалась, а продукция, поступающая на рынок под данной маркой задает стандарт. Caterpillar является производителем надежных и мощных моторов, не имеющих аналогов в мировом масштабе. Хотя даже такая высококачественная техника временами подвержена поломкам. Одной из наиболее распространенных причин неисправностей двигателя этой марки является отказ топливных форсунок.

Своевременный

избавит автовладельцев от необходимости приобретения новых деталей и их замены. Как показывает практика, чаще всего падение показателей мощности двигателя во время ускорения является износ распылителей. Кроме этого такая неисправность вызывает повышение расхода топлива и понижение тяги при низких оборотах. Учитывая факт, что подобная спецтехника используется в особо тяжелых условиях, в нее попадает вода, а топливо загрязняется негорючими и абразивными частицами. Поломка может вызвана и некачественным топливом. Форсунки особо чувствительны к качеству и чистоте топлива.

Первыми признаками износа распылителя считается трудности в процессе запуска, существенная потеря тяги, повышение дымности двигателя или же пропуски зажигания. Во время ремонта CaterpillarD5R2LGP, наши мастера основываются на детальных знаниях материальной базы. Компания Cat производит изделия только формата Common Rail, оснащенные насосами HEUI или же ТНВД, работающих с применением EUI и электромагнитных клапанов. Устанавливаются инжекторы данной марки на тяжеловесную технику, такую как машины Рено, Вольво, Ивеко или же Скания. Рассчитаны такие инжекторы на особо тяжелые эксплуатационные условия.

Наши мастера качественно ремонтируют бульдозеры Cat для достижения их былой мощности и производительности при минимальных удельных затратах владельцев. Благодаря своевременному ремонт форсунок данной марки, топливная смесь будет подаваться точно, обеспечивая тем самым оптимальную эффективность двигателя. Не менее важным является и тот факт, что благодаря высокоточному дозированию топлива обеспечивается низкая токсичность при образовании выхлопных газов. Наш сервис является крупнейшим в столице в сфере восстановления инжекторов. Придерживаясь передовых стандартов и используя только оригинальные комплектующие, наши мастера достигают непревзойденных результатов.