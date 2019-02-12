Чтобы привлечь больше клиентуры, лучше всего установка многоканального номера 8800. Жители регионов смогут воспользоваться бесплатными звонками. Кроме этого бизнес-организации с таким номером не упустят ни одного обращения. Также с помощью подобных красивых имиджевых номеров, вы сможете повысить лояльность целевой аудитории. Номер 8800 обеспечивает повышение показателей продаж. Кроме жителей регионов данным номером бесплатно смогут пользоваться и пользователи любых сотовых операторов страны. Это помогает существенно увеличить количество обращений, а также повысить показатели продаж.

Все

отличаются оптимальной стоимостью и позволяют привлекать дополнительные обращения. Формирование такого потока не требует дополнительных затрат или же лишней рекламы. Минимальным показателем абонентской платы за пользование номером обычной категорией является ноль руб в течение месяца. Выбор номера, также как и его подключение для будущих абонентов является абсолютно бесплатным. Повышение доверия среди клиентской аудитории поможет вам увеличить количество заказов.

С ростом числа обращений повышаются и показатели реальных заказов. Следует учесть, что выполнение продаж возможно даже без звонков в компании. В случае указания номера 8800 в коде, компания не нуждается в дополнительном рекламировании. Это подтверждает, что компания является солидной и заботящейся о собственной клиентуре. Поэтому данный факт считается решающим перед принятием клиентом решения о приобретении. Поэтому каждый предприниматель, заказавший такой номер в

, работает на дальнейший имидж.

Благодаря наличию в коде номера 8800, вы доказываете, что не являетесь фирмой-однодневкой, а представляете серьезный бизнес, заботившийся об удобствах собственной клиентуры. Любой потенциальный клиент будет рассматривать вас в качестве надежной компании федерального значения. Кроме этого номера 8800 помогают работать на результат. UIS берет на себя автоматическое распределение звонков клиентуры даже на сотовые свободных сотрудников, в случае занятости или же недоступности номеров остальных. Тем самым вы сумеете отреагировать на все целевые звонки, не теряя их. Это также поможет избежать негатива среди целевой аудитории.

Номера 8800 помогают представителям бизнеса работать непосредственно на клиентуру. С использованием такого дополнительного способа связи, клиенты, не пользующиеся другими каналами для обращения в компанию, смогут воспользоваться уникальными возможностями. В ответ вы сможете рассчитывать на лояльность целевой аудитории. Выбирая подходящий тариф 8800, вы можете рассчитывать на наши консультационные услуги. Наши квалифицированные сотрудники подскажут, какой номер будет для вас наиболее выгодным. Также мы предоставляем абонентам надежную инфраструктуру вместе с круглосуточной техподдержкой. При этом показатель стабильности связи у нас превышает девяносто девять процентов. А показатель простоя в течение месяца не превышает пятнадцати мин.