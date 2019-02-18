Наша профессиональная команда занимается сборкой дизайнерской мебели, привносящей красоты, комфорт и индивидуальность в интерьеры домов, квартир или же офисных помещений. Учитывая пожелания заказчиков наши мастера создают прочные и удобные мебельные изделия из различных материалов. Принимаются заказы и на сборку нестандартных моделей с использованием древесного массива. При этом размеры и формы будущих изделий заказчики выбирают самостоятельною. Благодаря удобному месторасположению производства позволяет каждому клиенту лично следить и контролировать исполнение заказа.

Наша мебель из массива дерева

предоставляется заказчикам с двухлетней гарантией. А технический надзор позволяет нам проконтролировать все выполняемые работы начиная с проектирования дизайн-проекта, завершая монтажом. Кроме производства эксклюзивной мебели наше предприятие занимается реставрационными работами, проектированием офисных помещений, интерьерами квартир или же частных особняков, производством дверей и лестниц. Собственное литейное производство позволяет нам работать с заказами любой сложности.

Чтобы заказать наши услуги достаточно оставить онлайн-заявку на изготовление мебели на заказ из массива

. После этого наши специалисты обсудят все детали будущих изделий. Над созданием индивидуальных проектов работают наши дизайнеры, которые прибывают на объекты заказчиков и создают графические чертежи. После этого происходит утверждение финального варианта проекта. Следующим этапом является оформление договорной документации. После этого начинается процесс производства. Заказчик получает возможность посетить завод и ознакомиться с работами, проверяя при этом их качество. Готовые изделия упаковываются и доставляются на объект.

Если вы нуждаетесь в уникальных изделиях с оригинальным дизайнерским оформлением, необходимо посоветоваться с нашими проектировщиками, которые помогут создать нетривиальный ремонт, позволяющий выделить ваши кухни, гостиные или же кухни. Лучшим материалом для создания подобных мебельных изделий считается именно массив дерева. С использованием этого натурального, экологически чистого материала возможно создание любых форм. Кроме этого подобные изделия обладают огромным эксплуатационным сроком.

Для создания красочных, практичных, долговечных мебельных изделий, необходимо правильно выбрать сорт и породу древесины. Характеристики каждой породы отличаются. Наиболее распространенным, дорогостоящим и качественным сегодня считается дуб. Кроме твердости данная порода имеет специфичный рисунок, красноватый цвет и стойкость к воздействию негативных факторов. Подобная мебель получается основательной, тяжелой. Не менее востребованным считается бук, отличающийся достаточной твердостью и гибкостью. Поэтому из такого материала можно создавать любые гнутые элементы или же конструкции. Изделиям из бука характерен розовый оттенок, который не меняется даже после нанесения лакового слоя. Ореховый массив отличается твердостью и тяжелым весом. Данная порода прекрасно поддается обработке, позволяя мастерам выполнять резную отделку. Березовый массив по свойствам напоминает бук. Его легко можно пропитать морилками, придавая при этом любой оттенок. Самой бюджетной считается сосна, отличающаяся своей мягкостью. Однако такой материал легко царапается, хотя отличается влагостойкостью и устойчивостью к воздействию вредных микроорганизмов.