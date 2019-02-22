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Как обозначаются короткие пептиды и пептидные комплексы на товарах?

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Бизнес — 22 Февраля 2019, 09:15

Как обозначаются короткие пептиды и пептидные комплексы на товарах?

Выбирая товар, особенно тот, который появился в продаже совсем недавно, покупатель сталкивается со многими вопросами. Например, неопытный человек не совсем понимает, действительно ли соответствует продукт всему тому, что о нем говорят в рекламе, и какой у него состав на самом деле. В данном случае расскажем о знаке IPH, который помогает подтвердить безопасность и высокое качество пептидной продукции.

Что такое «IPH»



Практически каждый сталкивался с пометкой «IPH» на упаковках диетического и спортивного питания, косметической продукции, БАДах и даже йогуртах и соках, которые часто пьют маленькие дети.

IPH – специальный знак, наносимый на этикетку продукции с целью предупредить покупателя о том, что в составе находится определенное количество коротких пептидов или их комплексов. Располагается он где угодно:

• на упаковке;

• на этикетке;

• на ярлычке.

Но в основном обнаружить его можно рядом с остальными знаками, обязательными для нанесения на продукт, согласно требованиям Роспотребнадзора.

К сожалению, закон о потребительских товарах четко не указывает, где именно должна располагаться пометка «IPH», поэтому изготовители ставят ее в таких местах, куда покупатель даже не догадается посмотреть. Если информации о пептидах нет рядом с составом, следует поискать ее возле срока годности или на внешней упаковке (коробке, в которую вложена продукция).

Единственное, о чем говорит законодательство, маркировка о наличии пептидов должна быть четкой и заметной, чтобы ее мог увидеть даже человек с плохим зрением.

Для чего на товар наносится информация о пептидах

IPH – аббревиатура, которая часто появляется в презентационных материалах компании, занимающейся производством товара. На сегодня это единственный знак, помогающий понять человеку, насколько безопасен продукт и прошел ли он все необходимые исследования. Кроме того, по наличию данной пометки можно узнать, контролировалось ли производство товара, и прошел ли он все необходимые этапы государственной сертификации.

На территории России IPH представляет собой один из пунктов, подтверждающих тот факт, что короткие пептиды, которые являются безопасными, на самом деле присутствуют в продукции, а вместо них не были использованы дешевые соевые и/или коллагеновые длинноцепочные пептиды. Этот знак гарантирует, что товар получил декларацию и разрешения на реализацию, согласно требованиям Таможенного союза.

Поэтому если человек берет в руки какой-либо товар и видит на нем пометку «IPH», то он может не переживать за свое здоровье и спокойно приобретать его. В том случае, когда такого знака нигде нет, стоит задуматься над безопасностью и качеством продукции, а еще лучше – просто отказаться от нее, ведь она способна навредить здоровью.



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