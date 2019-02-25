Дебетовыые карты

Современные банковские продукты обладают не только стандартными опциями, но и сопровождаются разнообразными бонусными программами. Заказывая

, вы сумеете одновременно воспользоваться несколькими преимуществами. Прежде всего они позволят вам пользоваться скидками и бонусами, которые затем можно легко обменять на услуги или же товары. В пример можно привести премиальные мили, которые позволяют заказывать авиабилеты за мизерную стоимость или же вообще бесплатно. Кроме этого владельцы дебетовых карт получают проценты за остатки суммы, которые начисляются по повышенным ставкам. Кэшбек позволяет возвращать определенную часть потраченных средств прямо на карточку.

Пластиковые дебетовые карточки также имеют банковские продуктовые линейки, сопровождаемые различными программами. К подобным предложениям относятся детские, студенческие и пенсионные дебетовые карточки. Кроме этого существуют так называемые кобрендинговые ли же дополнительные дебетовые карточки. Граждане пенсионного возраста сегодня могут пользоваться бесплатным обслуживанием карточек различных банковских организаций. Держатели подобных карточек могут получать пенсионные зачисления на счета, выполнять выплаты и переводы, а также расплачиваться по скидкам в аптеках или же магазинах.

Студенческие карточки позволяют держателям получать стипендии, а также управлять собственными финансами удаленно. А кобрендинговые карточки, созданные специально для студенчества, помогают накапливать баллы, пользоваться бонусами или же скидками. Для контроля расходов малышей родители могут заказать детские дебетовые карточки. Несмотря на то, что некоторые банковские организации имеют возрастные ограничения до четырнадцати лет, возможно оформление карточек для такой возрастной категории привязкой к счетам родителей. Держателям таких карточек предлагается открытый доступ к хранимым на счетах средствам. А родители смогут отслеживать любые операции, выполняемые ими.

Существуют также специальные

, которые выдаются банковскими организациями при приобретении товаров в рассрочку. На изготовление дебетовых карточек требуется пара недель после подачи соответствующего заявления. Пользоваться таким "пластиком" держатели смогут сразу же после завершения активации. Выполняется такая активация в банкоматах соответствующих банковских организаций. Для заказа дебетовых карточек визиты в банковские филиалы не требуются.

Выбери.ру является порталом, предоставляющим услуги по выбору банковских организаций и оформления пластиковых карточек в онлайн-режиме. Для этого достаточно заполнение онлайн-анкеты и ее отправка. Забрать уже готовую карточку вы сможете самостоятельно или же заказать ее доставку курьером. С помощью таких "пластика" существенно упрощаются расчетные операции. После ее оформления вы сумеете воспользоваться накопленными средствами, размещенными на банковских счетах и приобретать различные товары или же заказывать сервисы. Особенно полезны они во время зарубежных поездок. Дебетовые карточки действуют в любых странах и географический ареал их пользования никак не ограничен.