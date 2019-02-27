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Биоревитализация как средство омоложения
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Бизнес — 27 Февраля 2019, 22:49
Биоревитализация является оптимальным решением для тех, у кого внешние процессы старения только начинают проявляться. По большей части процедура относится к лечебно-косметической, чем коррекционной, поскольку основной эффект от ее проведения — это стимулирование естественного восстановления и омоложение кожи.
Особенности проведения биоревитализации
Суть проведения биоревитализации заключается в дополнительной подпитке кожи гиалуроновой кислотой, которая выступает главным увлажнителем и активатором восстановительных процессов. Дефицит этого соединения с возрастом становится главной причиной, по которой возникает сухость и морщинистость кожного покрова.
Методика практически не имеет противопоказаний, не вызывает аллергии и отличается минимальным сроком реабилитации. С помощью биоревитализации можно получить такие результаты:
Биоревитализации позволяет за короткий срок избавиться от видимых последствий процесса старения или решить проблемы сухости кожи у молодых людей.
Преимущества процедуры
Гиалуроновая кислота входит в состав многих косметических омолаживающих кремов, однако их поверхностное нанесение не дает должного результата. В особенности если наблюдаются сильная сухость кожи и образование видимых морщин. Инъекционная биоревитализация позволяет доставить активное вещество в глубокие слои кожного покрова.
К основным преимуществам биоревитализации отнесем такие пункты:
Эффект от процедуры заметен уже после первого сеанса и сохраняется на протяжении 3-6 месяцев. Следует учесть, что вредные привычки, частое нахождение под солнцем сокращают действия активных компонентов после биоревитализации.
Как проходит биоревитализации?
Методика проведения биоревитализации похожа на другие косметологические процедуры и состоит из таких этапов:
По завершению процедуры косметолог наносит на кожу успокаивающий крем, который дополнительно обладает антибактериальными свойствами. Курс биоревитализации состоит из 1-4 сеансов.
Записаться на прием к врачу или получить дополнительную консультации можно по ссылке http://arbat-esthetic.ru/service/inekcionnaya_kosmetologiya/biorevitalizaciya.
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