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Биоревитализация как средство омоложения

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Бизнес — 27 Февраля 2019, 22:49

Биоревитализация является оптимальным решением для тех, у кого внешние процессы старения только начинают проявляться. По большей части процедура относится к лечебно-косметической, чем коррекционной, поскольку основной эффект от ее проведения — это стимулирование естественного восстановления и омоложение кожи.

Особенности проведения биоревитализации

Суть проведения биоревитализации заключается в дополнительной подпитке кожи гиалуроновой кислотой, которая выступает главным увлажнителем и активатором восстановительных процессов. Дефицит этого соединения с возрастом становится главной причиной, по которой возникает сухость и морщинистость кожного покрова.

Методика практически не имеет противопоказаний, не вызывает аллергии и отличается минимальным сроком реабилитации. С помощью биоревитализации можно получить такие результаты:

  • восстановить резерв гиалуроновой кислоты;
  • активизировать синтез коллагена и эластина;
  • омолодить кожу;
  • удалить морщины.

Биоревитализации позволяет за короткий срок избавиться от видимых последствий процесса старения или решить проблемы сухости кожи у молодых людей.

Преимущества процедуры

Гиалуроновая кислота входит в состав многих косметических омолаживающих кремов, однако их поверхностное нанесение не дает должного результата. В особенности если наблюдаются сильная сухость кожи и образование видимых морщин. Инъекционная биоревитализация позволяет доставить активное вещество в глубокие слои кожного покрова.

К основным преимуществам биоревитализации отнесем такие пункты:

  • глубину воздействия;
  • скорый результат;
  • длительность эффекта;
  • отсутствие периода реабилитации.

Эффект от процедуры заметен уже после первого сеанса и сохраняется на протяжении 3-6 месяцев. Следует учесть, что вредные привычки, частое нахождение под солнцем сокращают действия активных компонентов после биоревитализации.

Как проходит биоревитализации?

Методика проведения биоревитализации похожа на другие косметологические процедуры и состоит из таких этапов:

  • выполняется очистка частей кожи, которые будут подвергаться биоревитализации;
  • для обеспечения максимального комфорта, пациенту наносится специальный анестезирующий крем;
  • препараты для биоревитализации поставляются в шприцах с иголкой в герметичной упаковке, а ее вскрытие осуществляется на глазах пациента;
  • подкожный ввод вещества выполняется по заранее обозначенным местам равными дозами в каждой точке, в особо проблемных зонах для достижения требуемого эффекта допускает увеличить дозировку.

По завершению процедуры косметолог наносит на кожу успокаивающий крем, который дополнительно обладает антибактериальными свойствами. Курс биоревитализации состоит из 1-4 сеансов.

Записаться на прием к врачу или получить дополнительную консультации можно по ссылке http://arbat-esthetic.ru/service/inekcionnaya_kosmetologiya/biorevitalizaciya.



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