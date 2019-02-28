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Преимущества керамической плитки от российского производителя

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Бизнес — 28 Февраля 2019, 17:10

Каждый из нас хотя бы один раз в жизни сталкивался с пугающим явлением под названием ремонт. Он может подстерегать нас где угодно:

  • в ванной;
  • на кухне;
  • в туалете;
  • спальне.

Возможно, Вы купили серый ключ или решили полностью изменить интерьер бабушкиной квартиры, доставшейся Вам по наследству. Тщательно проанализировав и сопоставив качество и цены зарубежных производителей, Вы отчетливо понимаете, что с такими затратами преображение Вашей квартиры может затянуться на долгие годы. Но время – невозобновляемый ресурс, и выход из любой создавшейся ситуации должен существовать всегда. Например, Вы можете делать ремонт постепенно, покупая дорогостоящую плитку зарубежных фирм или обратиться к отечественным производителям, занимающим лидирующие позиции на мировом рынке по всем показателям.

В каталоге салона KERAMOGRANIT Вы найдете около 1000 коллекций 35 производителей российской керамической плитки, отличительными чертами которых являются:

  1. Влагонепроницаемость.
  2. Исключительно твердый состав, устойчивый к любым трещинам.
  3. Стойкость относительно температурных перепадов.
  4. Высочайшую степень теплопроводности.
  5. Неподверженность к разрушению из- за воздействия химических веществ, применяемых при уборке.
  6. Высокую экологичность.
  7. Плитка не впитывает пыль.
  8. Нечувствительность к различным пятнам бытового характера как то жир или вино.
  9. Невзирая на неблагоприятные внешние факторы, сохраняет первоначальную яркость рисунка.

Сделайте свой выбор грамотно, ведь широта ассортимента тонко намекает о том , что из этих фотографий Вы обязательно выберете те самые образцы, о которых давно мечтали.


керамическая плитка из России

Российская керамическая плитка - идеальное соотношение стиля, цены и качества.

 

Ценовая политика зарубежных фирм достаточно высока. И самая недорогая керамическая плитка - из России. Это обусловлено:

  • отсутствием издержек на таможне;
  • дешевой, по сравнению с Западом, рабочей силой;
  • экономией на грузоперевозках.

И при всей видимой несомненной выгоде при покупке, Вы получаете керамическую плитку высочайшего качества, с превосходными эксплуатационными характеристиками, которая сможет послужить Вам очень долгое время, радовать Вас и Ваших близких.



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