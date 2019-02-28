Аренда шаланды

Если вы планируете перевозить негабаритные грузы, то

будет наиболее оптимальным решением. Благодаря современному оборудованию вы сможете легко решить проблему погрузки/разгрузки товаров в различных объемах или же их транспортировки к месту назначения. В подобное технике легко можно разместить нестандартные стройматериалы, крупногабаритные грузы или же мобильные конструкции. Наша компания предлагает заинтересованной клиентуре услуги по аренде шаланды. Кроме этого мы предоставляем в аренду спецтехнику.

Операторы Газелькин выполняют работу квалифицированно. Благодаря этому обеспечивается полная сохранность грузов, а возникшие вопросы решаются оперативно. Шаланда подается заказчику в удобное для него время. А выбор спецтехники нашими профессионалами с учетом поставленных задач, позволяет нашей клиентуре решать любые проблемные вопросы. Постоянные клиенты и крупные заказчики получают в Газелькин солидный дисконт. Кроме этого команда нашей компании отвечает за предоставление необходимой сопроводительной документации. Договора у нас оформляются быстро, безо всяких задержек. Сохранность перевозимых грузов в Газелькин гарантирована.

В договорной документации, подписываемой с нами, все товары застрахованы с предоставлением гарантий. В собственном автопарке у нас имеется разнообразное оборудование и техника для выполнения наиболее сложных задач. Оформление документации, включая разрешения на транспортировку различных грузов, выполняется нашей командой оперативно. Если вы пока не определились с выбором, наши профессионалы помогут в выборе оптимальной модификации спецтехники с учетом ее маневренности, производительности или же стоимости. Возможно оформление онлайн-заказа заранее или же на ближайшие дни. Сроки аренды в Газелькин не ограничены.