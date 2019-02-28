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Аренда шаланды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Февраля 2019, 21:28
Если вы планируете перевозить негабаритные грузы, то аренда шаландыбудет наиболее оптимальным решением. Благодаря современному оборудованию вы сможете легко решить проблему погрузки/разгрузки товаров в различных объемах или же их транспортировки к месту назначения. В подобное технике легко можно разместить нестандартные стройматериалы, крупногабаритные грузы или же мобильные конструкции. Наша компания предлагает заинтересованной клиентуре услуги по аренде шаланды. Кроме этого мы предоставляем в аренду спецтехнику.
Операторы Газелькин выполняют работу квалифицированно. Благодаря этому обеспечивается полная сохранность грузов, а возникшие вопросы решаются оперативно. Шаланда подается заказчику в удобное для него время. А выбор спецтехники нашими профессионалами с учетом поставленных задач, позволяет нашей клиентуре решать любые проблемные вопросы. Постоянные клиенты и крупные заказчики получают в Газелькин солидный дисконт. Кроме этого команда нашей компании отвечает за предоставление необходимой сопроводительной документации. Договора у нас оформляются быстро, безо всяких задержек. Сохранность перевозимых грузов в Газелькин гарантирована.
В договорной документации, подписываемой с нами, все товары застрахованы с предоставлением гарантий. В собственном автопарке у нас имеется разнообразное оборудование и техника для выполнения наиболее сложных задач. Оформление документации, включая разрешения на транспортировку различных грузов, выполняется нашей командой оперативно. Если вы пока не определились с выбором, наши профессионалы помогут в выборе оптимальной модификации спецтехники с учетом ее маневренности, производительности или же стоимости. Возможно оформление онлайн-заказа заранее или же на ближайшие дни. Сроки аренды в Газелькин не ограничены.
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