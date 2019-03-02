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Соевая мука: что это и для чего

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Бизнес — 2 Марта 2019, 12:34


Соя сегодня представляет одно из стратегических направлений развития пищевой промышленности. Высокая питательная ценность соевых бобов сделала их важнейшим продуктом современности. Новые технологии позволяют перерабатывать сою практически без отходов, на каждом этапе получая полезные продукты.

Соевая обезжиренная и дезодорированная мука является побочным продуктом выжимки соевого масла. В целях экономии сырья, муку производят из шрота – соевого жмыха, из которого уже была удалена масляная составляющая. Благодаря минимальному термическому воздействию, в муке остается большое количество полезных аминокислот и других ценных веществ.

Ценность соевой муки

  • Источник легкоусвояемых аминокислот растительного происхождения
  • Источник витаминов группы B и PP, которые участвуют во многих метаболических процессах в организме
  • Недорогой заменитель сырья животного происхождения
  • Выращивание и переработка сои – безопасный и экологичный процесс
  • Мука может связывать влагу и выступать в качестве эмульгатора.

Область использования соевой муки

Благодаря своим особенным качествам, соевая мука стала востребованной в пищевой промышленности. Производство мясных и рыбных полуфабрикатов нуждается в качественном стабилизаторе консистенции, который нивелирует потерю массы продукта после температурной обработки. Соевая мука отлично справляется с этой задачей, помогая достичь оптимальной консистенции фарша и существенно сократить себестоимость продукции.

Соевая мука в составе теста дает великолепные результаты. Хлебобулочные и кондитерские изделия благодаря этому компоненту дольше остаются свежими и не черствеют, тесто легче отсаживается в формы, а готовое изделие – выбивается из них. Кроме того, включение муки из сои в состав, позволяет отказаться вовсе или уменьшить количество яиц в рецептуре, снизить температуру выпечки и время приготовления. Соевая мука упрощает работу с тестом – гибкая и эластичная структура требует меньших трудозатрат при вымешивании.

Соевая мука – одна из составляющих заменителей сухого молока. Богатый аминокислотный профиль и низкая цена – ключевые критерии, сделавшие ее ключевым компонентам в ЗОМ и ЗЦМ. Если сравнивать белковый состав сои, то он многократно превосходит горох и злаки по присутствию лизина, лейцина, валина, треонина и триптофана. ЗОМ и ЗЦМ активно используются в качестве кормовых смесей для молодняка скота, с их помощью животные получают необходимые вещества и быстро набирают вес.

Соевая мука оптом

Группа компаний «Евромол» предлагает поставки соевой обезжиренной дезодорированной муки по России и другим странам. Доступные цены и высокое качество продукции делает сотрудничество с нами выгодным.



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