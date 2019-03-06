Распространенные причины поломки бытовой техники



Все, что окружает современного человека в собственном доме — бытовые приборы. Благодаря многообразной технике и многофункциональным устройствам мы можем наслаждаться всеми привычными благами цивилизованной жизни: от чистого постельного белья, до горячей еды. Сейчас уже невозможно представить, как люди раньше выживали без электрочайников, мультиварок, утюгов или стиральных машин. Все эти вещи настолько тесно вошли в повседневность, что без них жизнь кажется каторгой. Естественно, при таком раскладе очень обидно, когда какой-нибудь бытовой прибор выходит из строя. Если проблема очень глубокая и спасти технику невозможно, лучше как можно быстрее найти замену. Но когда поломка касается одной или нескольких деталей, почему бы не заменить их? Ведь это намного дешевле и проще, чем выбирать и покупать новое устройство. Запчасти бытовой техники продаются повсеместно — особенно, в мегаполисах. Тем не менее, нужно очень осторожно подходить к выбору поставщика и доверять только проверенным продавцам с безупречной репутацией на рынке. В Москве вас гарантированно порадует интернет-магазин ZIP-REM – один из крупнейших на отечественном рынке. У нас вы сможете заказать запчасти для бытовой техники по доступной стоимости, с курьерской доставкой в пределах МКАД и транспортной отправкой в любой другой населенный пункт России. Спешите ознакомиться с ассортиментом деталей в каталоге, перейдя на главную страницу нашего сайта по представленной ссылке (https://zip-rem.ru/). Мы с нетерпением ждем ваших заявок.

Причины поломки бытовой техники

Ничто не вечно в материальном мире, в том числе и бытовые приборы. Как любое другое электрическое устройство, техника для дома склонна периодически выходить из строя. Причиной тому могут быть самые разные факторы внешней и внутренней среды. Нередко устройства ломаются даже спонтанно — изнашиваются со временем использования. Самые частые причины повреждений указаны ниже:

Попадание воды на элементы, которые не должны контактировать с влагой. Конечно, в большей мере это касается бытовых приборов, которые при работе в норме имеют контакт с водой (стиральной машины, электрического чайника, электрической плиты, духовки, холодильника, посудомоечной машины, бойлера);

Короткое замыкание. Как следствие, перегорают важные элементы конструкции — например, блок питания или реле. Довольно часто скачок напряжения в электросети может быть таким сильным, что замыкание случается даже при наличии предохранителя. К сожалению, рано или поздно с этой проблемой сталкиваются все;

Перегорание или перетирание проводов. Тонкие контакты нередко рвутся из-за того, что подвижные запчасти постепенно повреждают изоляцию и непосредственно проводку;

Поломка из-за несоответствия деталей в устройстве. Иногда владелец техники в надежде сэкономить приобретает «неродные» запчасти для замены, что приводит к плачевным последствиям;

Несоблюдение правил и предписаний инструкции при сборке техники. Например, частая причина поломки барабана стиральной машины — неправильная регулировка ножек и, как следствие, неустойчивое положение техники;

Несоблюдение правил эксплуатации. Электрочайники ломаются из-за кипячения водопроводной воды или слишком большого объема жидкости. Стиральные машины ломаются, если засыпать в них порошок для ручной стирки. Утюги не выдерживают длительного перегрева.

Как видите, существует огромное множество причин, по которым приборы могут выйти из строя. Но на нашем сайте запчастей бытовой техники вы сможете приобрести все необходимые детали по доступной стоимости.