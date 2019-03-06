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Организация работы с людьми

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Марта 2019, 17:53

Повышает шансы полнее учесть человеческий фактор Человеческий фактор в большинстве систем играет ключевую роль. Это относится и к запускам искусственных спутников и космических кораблей, поскольку подготовку, запуск и контроль над полетами осуществл пот люди.
Вовлеч! ние большого числа людей в с-—1тветствии с принципами Мышления прорыва значительно , величивает вероятность того, что разработанное решение удовлетворит тех людей, которым предстоит работать с системой. Сама вовлеченность людей в проект способствует поддержке автономности и предприимчивости, являющихся атрибутами процветающих организаций.
Преодолевает самонадеянность лиц, наделенных властью. Швшана Зубов считает, что менеджеры продолжают придерживаться авторитарных методов, тормозящих обучение рабочих передовым технологиям, даже если сами менеджеры остаются от этого в убытке. При этом наносится ущерб эффективности работы организаций19.
Проблемы с менеджерами в некоторой мере можно объиснить недальновидностью их тактики, свойственной типично американскому подходу к решению проблем. По мнению менеджеров, если они разработают решение сами, на это уйдет меньше времени. Это близорукий подход. Можно привести бесчисленное количество примеров, когда внедрение решений попросту саботировалось из-за того, что никто не счел нужным предварительно посоветоваться с людьми, которым предстояло быть затронутыми преобразованиями.
Другая трудность состоит в том, что менеджеры, как и большинство из нас, представляют себе реакцию людей на шаблонные подходы к решению проблем — например, поиск виноватых — и ожидают подобной реакции, даже когда применяют другие принципы Мышления прорыва.
Позволяет избежать прошлых ошибок.
Снимает эмоциональные, культурные и местные барьеры. Джим Адамс указывает на некоторые преграды, мешающие генерировать творческие идеи20. Многие из них имеют форму табу. Например, у японцев есть предубеждение к размещению входных дверей или проходов с северо- западной стороны здания, которую они называют “вратами дьявола”. Другие препятствия представляют собой критерии принятия решений. Например, к таким критериям можно отнести предостережение индейцев-ирокезов рассматривать влияние каждого сегодняшнего действия на седьмое по счету поколение, начиная с теперешнего. Бывают и такие барьеры и препятствия, которые состоят в предпочтении, отдаваемом определенному языку или форме выражения. Например, это может относиться к использованию в проекте математических моделей или же к их неприятию. С подобными барьерами зачастую трудно бороться ввиду их глубокой укорененности.


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