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Зачем получать уведомление о начале строительства дома?
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Бизнес — 6 Марта 2019, 18:20
С августа прошлого года в силу вступили поправки, внесенные в Кодекс по градостроительству. Одна из них касается вопросов возведения жилых зданий на личных земельных участках. Теперь разрешение для начала работ заменяется уведомлением о начале строительства дома, которое владелец постройки направляет в местные власти.
Уведомление о начале строительства: что это?
Уведомление о начале строительства представляет собой документ со специальной формой. Бланк можно получить в разрешительном центре или скачать через интернет. Электронный способ подачи документов – это возможность избежать бюрократических издержек, свойственных для местных властей. Заполнение уведомления необходимо проводить очень аккуратно. Любая ошибка может быть признана недостоверными сведениями, которые приведут к отмене регистрации архитектурного объекта.
Кто может обратиться
По вопросу заполнения уведомления о постройке объекта недвижимости может обратиться каждый гражданин, который на законных основаниях владеет земельным участком с соответствующим целевым назначением. Заявитель обязан предъявить только согласование с архитектурными службами и описание постройки. После окончания монтажных работ оформляется второй вариант уведомления, свидетельствующий о завершении строительтства.
Как получить разрешительную документацию по новому закону
Процедура получения разрешительной документации на строительство осуществляется в несколько этапов:
Если в документах будут обнаружены нарушения, то заявители рискуют получить законный отказ. Как правило, специалистами уполномоченного органа указываются причины такого решения. Чтобы обеспечить правильность заполнения уведомления, лучше обратиться к опытным профессионалам, которые успешно решают все вопросы, связанные со строительством жилых объектов. В специализированной компании все документы проходят предварительную экспертизу, поэтому исключается наличие ошибок или неточностей.
Срок рассмотрения уведомления
Согласно с законодательными актами, существующими в стране, срок рассмотрения уведомлений о начале строительства занимает не более 7 рабочих дней.
При необходимости он может быть увеличен, о чем заявителю направляется сообщение в письменном виде. Длительность рассмотрения уведомлений зависит от многих факторов.
Прежде всего принимается во внимание наличие земельного участка в границах зон с ограниченными условиями использования.
Выданные разрешительные документы считаются действительными в течение 10 лет. Будущий владелец жилой постройки получает достаточное количество времени для ее возведения.
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Большинство застройщиков предпочитает пользоваться услугами профессиональных компаний, которые специализируются на оформлении разрешительных документов. Такое решение считается максимально правильным и удобным. Оно исключает появление ошибок при заполнении уведомлений.
Кроме этого, экономится личное время владельцев земельных участков. Услуга по оформлению документов о начале строительства дома обойдется заказчику от 40 тысяч рублей. Окончательная сумма зависит от параметров будущего здания, особенностей проекта и сроков выполнения обслуживания.
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