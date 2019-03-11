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Практичный чайник - символ душевных семейных чаепитий

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Бизнес — 11 Марта 2019, 16:47

Чайник – это чуть ли не самая важная вещь на кухне. Он сразу же привлекает к себе внимание. Поэтому и к его выбору стоит отнестись ответственно. Какие функции должен выполнять чайник? Во-первых, конечно же, быстро нагревать воду. Во-вторых, быть удобной формы и, разумеется, не слишком тяжёлым. Ну а в-третьих, разумеется, быть приятным на вид и гармонично вписываться в интерьер кухни.

Материалы, из которых изготавливаются чайники, бывают совершенно разными – это и пластик, и стекло, и металл, и керамика… Чаще всего встречаются чайники, изготовленные из пластика или керамики. А стеклянные, с экологической точки зрения они самые «чистые», но встречаются реже. Стеклянные чайники необычайно красиво выглядят, но, к сожалению, весьма хрупкие, что делает их далеко не самыми удобными в эксплуатации.

Кстати, относительно недавно появилась одна восхитительная новинка – чайники, которыми можно управлять дистанционно, т.е. с помощью пульта. Разумеется, такая «чудо-техника» находится немного в другой ценовой категории, но все же «умные» чайники, которыми можно управлять на дистанции, – это просто отличная идея! Удобно, практично, интересно.

И у чайников есть своя история…

Правда это или нет, но говорят, что чайник своим появлением обязан древнему Китаю. Самые первые чайники появились ещё задолго до нашей эры. Изготавливали их из глины – одного из самых чистых и экологичных материалов. Несколько позже появились чугунные чайники – они, как ни крути, являются самыми долговечными. Кстати, в те древние времена особенно были в почете маленькие чайнички, которые считались символом аристократии. Да и вообще, сам процесс чаепития – это сугубо аристократическое занятие. По крайней мере, раньше было только так. Чайные церемонии проводились в странах Востока, особенно, в Китае и в то время она была чем-то необычайно важным и торжественным. Гости собирались на чайную церемонию, как на настоящий праздник, надевая свои самые лучшие наряды.

Семейные чаепития и по сей день остаются важным элементом повседневной жизни многих людей. И главный «гость» чайной церемонии – это, конечно же, чайник!

Каким должен быть хороший современный чайник?

Многие отдают предпочтение электрическим чайникам, так как вода в них закипает гораздо быстрее, да и они удобны сами по себе, очень легкие, места много не занимают. Но, согласитесь, в электрочайниках нет той романтики и «теплоты», как в чайниках глиняных или стеклянных. Но, впрочем, самое главное, чтобы он был практичным и многофункциональным.

При выборе чайника обращайте внимание на объём воды, который может в него поместиться, форму ручки и, конечно, материал: какой для вас предпочтительнее? Не менее важным в чайной церемонии есть заварочный чайник. Чтобы чай был ароматным, насыщенного яркого вкуса,посуда должна быть соответствующей.

Купить заварочный чайник теперь достаточно просто, их ассортимент огромен. Пользуйтесь нашими советами и выбирайте качественную кухонную утварь.

"Источник: posudansk.ru"



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