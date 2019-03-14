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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Марта 2019, 19:27
Палец рессоры также имеет нарезку и ввинчивается во втулку. Преимущества таких пальцев заключаются в том. что наличие поперечных нагрузок при треугольной нарезке препятствует люфту в осевом направлении; имеется большая поверхность, воспринимающая осевые нагрузки; условия смазки улучшаются, так как шарнир хорошо защищён от проникновения грязи; износ пальца и втулки не увеличивает люфта в поперечном направлении.
Серёжка, показанная на фиг. 313, относится к С-образному типу, при котором оба пальца откованы за одно целое с серёжкой. При этом С-образном типе серёжки пальцы рессоры не связаны пальцами. гнёздами под пальцы.
так жёстко, как при разъёмных серёжках, и поэтому напряжения кручения в коренном листе, несомненно, уменьшаются. На фиг. 314 показан другой тип серёжки, имеющий также пальцы с нарезкой; особенностью последней конструкции являются конические заточки на концах пальцев, входящие в соответствующее конические отверстия серёжек, которые стянуты вместе с обоими пальцами болтом. При этом устройстве взаимное скольжение происходит только на нарезанных опорных поверхностях.
На фиг. 315 и 316 показаны ещё два типа серёжек. Первый из них известен как У-образный тип. Бобышки двух его разветвлённых концов просверлены под палец рессоры, проходящий через ушко последней; через длинную бобышку на другом конце серёжки проходит палец кронштейна рамы. На фиг. 316 показана Н-образная серёжка, состоящая из двух обычных серёжек, соединенных поперечиной, откованной за одно целое с ними. Две связанные серёжки, показанные на фигуре, имеют значительно большую жёсткость, чем пара обычных серёжек, особенно после 434
большого срока службы автомобиля. Специалисты по подвеске считают, что податливость при поперечных нагрузках, имеющаяся, например, у С-образной серёжки, желательна, всякая же конструкция, имеющая тенденцию к быстрому увеличению зазоров в поперечном направлении при работе, нежелательна.
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