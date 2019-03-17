Реновация в Москве: за что боролись и что получили

Перед выборами каждый новый кандидат хочет максимально выделиться, а все старые хотят сохранить свои места. Ради частички власти чиновники идут на любые уступки и уговоры, стараясь оттянуть момент реализации своих обещаний как можно дальше. Об одно такой инициативе и пойдёт речь далее. Реновация в Москве – что это, для кого разработано и какие плюсы.

Что планировали?

По инициативе мэра Москвы С. Собянина был разработан законопроект, который позволил бы жителям устаревших и аварийных домов получить новое жильё бесплатно. Старые, непригодные для жизни здания, планировали реставрировать.

«Что я думаю о Реновации? Отличная идея, а в каком тысячелетии они собираются воплотить её в жизнь» – комментирует инициативу Алексей Навальный, адвокат и создатель Фонда Борьбы с Коррупцией.

На самом деле, программа лоббирует интересы высших слоёв населения, освобождая под застройку центр города. По-настоящему аварийные и ветхие дома почему-то не попали в список домов под снос в Москве, а большинство жителей хрущевок были против.

Подобные инициативы выдвигались и раньше, но теперь закон прошёл одобрение в первом и втором чтении, после чего на него выделили деньги из бюджета. Сначала была объявлена сумма в 3 млрд рублей, затем она превратилась в 12 млрд, а при последнем упоминании фигурировала цифра 19 млрд.

Что получилось на самом деле?

Инициатива была принята москвичами в штыки. Их то не спросили, нужно ли им вообще новое жилье. К тому же несколько из районов были практически новыми. Силами активистов был организован мирный протест против программы переселения.

«Мы внимательно выслушаем всех митингующих, даже тех, кто против, если такие есть» – комментирует событие сам Собянин.

С момента внесения законопроекта прошло почти полтора года. Пока что выросла только дыра в бюджете, так как расселением и организацией никто толком не занимался. Жители «отмеченных» домов переживают и не чувствуют себя в безопасности. Они не уверены, что завтра их не выселят на улицу. Да, именно на улицу, так как предоставления эквивалентного жилья – это сложный и трудоёмкий процесс, требующий услуг оценщиков, юристов, правоведов.

Не исключено, что Реновация начиналась с благими намерениями, но реализация как всегда подкачала.

Вывод

Возможно идея с переселением и сработала, если бы ей занялись специалисты своего дела. На данный момент информация о Реновации всплывает редко. В основном это данные о новых потребностях в бюджетных средствах и о проблемах, которые замедляют процесс. Аварийные дома всё ещё не включены в список.