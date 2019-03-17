Коттеджные поселки Подмосковья: как выбрать лучший?

Сумасшедший ритм жизни в мегаполисе и все сопутствующие ему факторы не лучшим образом влияют на наше физическое здоровье и психологическое состояние. Именно это все чаще заставляет жителей Москвы задумываться о приобретении жилья за городом, где расположены коттеджные поселки на любой вкус. Такой вариант дает возможность совместить плюсы жизни вдали от города и преимущества сельского существования.

На что обратить внимание при выборе?

Если решили переселиться за городом, начинать поиск дома можно по объявлениям в интернете или воспользоваться услугами агентства недвижимости.

Если вы планируете дальше работать или учиться в столице, следует обдумать, из какого региона вам будет удобнее добираться в город. Многие, выбирая жилья, обращают внимание только на его стоимость. Однако даже самые дешевые варианты быстро потеряют свои плюсы, если добираться до места работы вам придется несколько часов по пробкам.

Поиски ведите с учетом того, что чем ближе расположен поселок к городу, тем дороже будет стоить земля и квадратные метры. Выбирая место для постоянного проживания, стоит обратить внимание на то, как развита в этих местах инфраструктура, есть ли поблизости все необходимое для вас. Возможно, есть смыл немного переплатить за комфорт и собственное удобство, чтобы рядом были магазины, аптека, детские учреждения и т.д.

Выбрав коттеджный поселок, в котором хотите поселиться, обязательно предварительно съездите на место, пообщайтесь с местными жителями. Они могут дать оценку качеству жилья и тому, насколько застройщик соблюдает свои обещания. Не забудьте проверить, нет ли в ближайшей доступности каких-либо промышленных объектов.