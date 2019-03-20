Лечебные воротники и пояса при остеохондрозе

Остеохондроз сопровождается болями, ограничением движений, общим ухудшением самочувствия. Уменьшить выраженность дискомфортных ощущений помогают лечебные воротники и пояса. Подбирают изделия с учетом выраженности патологических изменений.

Предназначение и виды ортезов для шеи

При хондрозе шейного отдела позвоночника основная опасность заключается в сдавливании сосудов, питающих головной мозг. Вследствие этого возникают головокружения, головные боли, шумы. Использование специальных воротников снижает нагрузку на шею, увеличивает расстояние между позвонками и соответственно улучшает кровообращение и обменные процессы. В результате существенно снижается интенсивность болей и предотвращается прогрессирование патологии.





Основные виды лечебных воротников это:

Ортезы со вставками из металла , пластика, спиралей, спиц. Подразделяются на жесткие и полужесткие. Предназначены для лечения остеохондроза в острый период. Часто используются при травмах;

, пластика, спиралей, спиц. Подразделяются на жесткие и полужесткие. Предназначены для лечения остеохондроза в острый период. Часто используются при травмах; Бандажи с мягкой фиксацией . Применяются для профилактики патологических изменений и для лечения остеохондроза шеи на ранней стадии;

. Применяются для профилактики патологических изменений и для лечения остеохондроза шеи на ранней стадии; Воротники Шанца . Данный бандаж полностью огибает шею, имеет мягкие края для упора в нижней части головы и в области плеч. Средняя часть может изготавливаться как из твердых, так и из мягких материалов;

. Данный бандаж полностью огибает шею, имеет мягкие края для упора в нижней части головы и в области плеч. Средняя часть может изготавливаться как из твердых, так и из мягких материалов; Надувные изделия. Расширения в высоту зависит от степени нагнетания воздуха в конструкцию.

Где используются воротники, и в каких ситуациях они необходимы? Жесткие ортезы назначаются для ношения только врачом. Мягкие бандажи могут применяться самостоятельно для профилактики повышенной нагрузки на шею.

Показания для использования лечебных поясов

Лечебные пояса – изделия, применяемые при радикулите, остеохондрозе поясничного отдела, травмах, болях в спине. Мед товары подбираются в зависимости от эффекта, который они способны оказывать.

По типу воздействия выделяют три основных вида лечебных поясов:

Согревающие . Мягкие корсеты, улучшают кровообращение, прогревают, оказывают массажный эффект, обезболивают, улучшают расщепление жировых отложений. Изготавливаются из шерсти собак, овец, верблюдов или неопрена – искусственного материала;

. Мягкие корсеты, улучшают кровообращение, прогревают, оказывают массажный эффект, обезболивают, улучшают расщепление жировых отложений. Изготавливаются из шерсти собак, овец, верблюдов или неопрена – искусственного материала; Поддерживающие . Это полужесткие изделия, надежно фиксирующие спину и снижающие нагрузку на поясничную область. Предупреждают прогрессирование искривления позвоночного столба;

. Это полужесткие изделия, надежно фиксирующие спину и снижающие нагрузку на поясничную область. Предупреждают прогрессирование искривления позвоночного столба; Жесткие. Пояса изготавливаются из плотных материалов, внутри которых устанавливаются жесткие вставки. Назначаются при остеопорозе, в период восстановления после травм и хирургического вмешательства.

Корсеты на спину могут быть с магнитными вставками. Эластичные пояса применяются для уменьшения нагрузки на поясницу во время тренировок или при длительном вынужденном положении сидя.





Рекомендации по выбору

Лечебные эффекты от использования воротников и поясов зависит от соблюдения рекомендаций специалистов по выбору изделий.

Перед приобретением продукции нужно обратить внимание на:

Качество товара. Дешевые изделия обычно не выполняют основную функцию, поэтому результата от их применения нет;

Степень жесткости. Уровень фиксации шеи и поясницы устанавливается врачом на основании диагностики;

Размеры. Корсеты и бандажи должны плотно прилегать к телу, но при этом не оказывать сдавливающего эффекта. Ряд поясов и бандажей имеют универсальные размеры, но некоторые ортопедические приспособления нужно подбирать индивидуально.

Квалифицированные советы по выбору ортезов может дать невролог или вертебролог.