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Лечебные воротники и пояса при остеохондрозе

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Бизнес — 20 Марта 2019, 21:47

Лечебные воротники и пояса при остеохондрозе

Остеохондроз сопровождается болями, ограничением движений, общим ухудшением самочувствия. Уменьшить выраженность дискомфортных ощущений помогают лечебные воротники и пояса. Подбирают изделия с учетом выраженности патологических изменений.

Предназначение и виды ортезов для шеи

При хондрозе шейного отдела позвоночника основная опасность заключается в сдавливании сосудов, питающих головной мозг. Вследствие этого возникают головокружения, головные боли, шумы. Использование специальных воротников снижает нагрузку на шею, увеличивает расстояние между позвонками и соответственно улучшает кровообращение и обменные процессы. В результате существенно снижается интенсивность болей и предотвращается прогрессирование патологии.


Лечебные воротники

Основные виды лечебных воротников это:

  • Ортезы со вставками из металла, пластика, спиралей, спиц. Подразделяются на жесткие и полужесткие. Предназначены для лечения остеохондроза в острый период. Часто используются при травмах;
  • Бандажи с мягкой фиксацией. Применяются для профилактики патологических изменений и для лечения остеохондроза шеи на ранней стадии;
  • Воротники Шанца. Данный бандаж полностью огибает шею, имеет мягкие края для упора в нижней части головы и в области плеч. Средняя часть может изготавливаться как из твердых, так и из мягких материалов;
  • Надувные изделия. Расширения в высоту зависит от степени нагнетания воздуха в конструкцию.

Где используются воротники, и в каких ситуациях они необходимы? Жесткие ортезы назначаются для ношения только врачом. Мягкие бандажи могут применяться самостоятельно для профилактики повышенной нагрузки на шею.

Показания для использования лечебных поясов

Лечебные пояса – изделия, применяемые при радикулите, остеохондрозе поясничного отдела, травмах, болях в спине. Мед товары подбираются в зависимости от эффекта, который они способны оказывать.

По типу воздействия выделяют три основных вида лечебных поясов:

  • Согревающие. Мягкие корсеты, улучшают кровообращение, прогревают, оказывают массажный эффект, обезболивают, улучшают расщепление жировых отложений. Изготавливаются из шерсти собак, овец, верблюдов или неопрена – искусственного материала;
  • Поддерживающие. Это полужесткие изделия, надежно фиксирующие спину и снижающие нагрузку на поясничную область. Предупреждают прогрессирование искривления позвоночного столба;
  • Жесткие. Пояса изготавливаются из плотных материалов, внутри которых устанавливаются жесткие вставки. Назначаются при остеопорозе, в период восстановления после травм и хирургического вмешательства.

Корсеты на спину могут быть с магнитными вставками. Эластичные пояса применяются для уменьшения нагрузки на поясницу во время тренировок или при длительном вынужденном положении сидя.


Лечебные пояса

Рекомендации по выбору

Лечебные эффекты от использования воротников и поясов зависит от соблюдения рекомендаций специалистов по выбору изделий.

Перед приобретением продукции нужно обратить внимание на:

  • Качество товара. Дешевые изделия обычно не выполняют основную функцию, поэтому результата от их применения нет;
  • Степень жесткости. Уровень фиксации шеи и поясницы устанавливается врачом на основании диагностики;
  • Размеры. Корсеты и бандажи должны плотно прилегать к телу, но при этом не оказывать сдавливающего эффекта. Ряд поясов и бандажей имеют универсальные размеры, но некоторые ортопедические приспособления нужно подбирать индивидуально.

Квалифицированные советы по выбору ортезов может дать невролог или вертебролог.



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