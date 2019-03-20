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Лечебные воротники и пояса при остеохондрозе
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Бизнес — 20 Марта 2019, 21:47
Лечебные воротники и пояса при остеохондрозе
Остеохондроз сопровождается болями, ограничением движений, общим ухудшением самочувствия. Уменьшить выраженность дискомфортных ощущений помогают лечебные воротники и пояса. Подбирают изделия с учетом выраженности патологических изменений.
Предназначение и виды ортезов для шеи
При хондрозе шейного отдела позвоночника основная опасность заключается в сдавливании сосудов, питающих головной мозг. Вследствие этого возникают головокружения, головные боли, шумы. Использование специальных воротников снижает нагрузку на шею, увеличивает расстояние между позвонками и соответственно улучшает кровообращение и обменные процессы. В результате существенно снижается интенсивность болей и предотвращается прогрессирование патологии.
Основные виды лечебных воротников это:
Где используются воротники, и в каких ситуациях они необходимы? Жесткие ортезы назначаются для ношения только врачом. Мягкие бандажи могут применяться самостоятельно для профилактики повышенной нагрузки на шею.
Показания для использования лечебных поясов
Лечебные пояса – изделия, применяемые при радикулите, остеохондрозе поясничного отдела, травмах, болях в спине. Мед товары подбираются в зависимости от эффекта, который они способны оказывать.
По типу воздействия выделяют три основных вида лечебных поясов:
Корсеты на спину могут быть с магнитными вставками. Эластичные пояса применяются для уменьшения нагрузки на поясницу во время тренировок или при длительном вынужденном положении сидя.
Рекомендации по выбору
Лечебные эффекты от использования воротников и поясов зависит от соблюдения рекомендаций специалистов по выбору изделий.
Перед приобретением продукции нужно обратить внимание на:
Квалифицированные советы по выбору ортезов может дать невролог или вертебролог.
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