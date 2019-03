Протезирование All on 4- уникальная процедура по восстановлению зубов

Универсальная революционная технология ALL ON 4 (Все на четырех) не так давно появилась на отечественном рынке. Более того — относительно недавно ее вообще подарили миру. Кстати, заслуга этого принадлежит швейцарским протезистам и разработчикам из инновационной группы «Nobel Biocare”. Профессионалы своего дела часто вводят новые разработки — в том числе, Нобель БайоКэр вообще создали самый первый в мире зубной имплант. А теперь они еще сильнее укрепили свое влияние с сфере здравоохранения, создав новую уникальную технологию.

Протезирование зубов за 1 день — уникальная процедура, позволяющая в кратчайшие сроки установить совершенно неотличимый от натурального зуба протез — причем, независимо от количества утерянных зубов. Если вы решили вставить новые зубы, наверняка вы уже изучили множество существующих технологий протезирования. Но клиника «Зубы за Один День» уверяет: методика ALL ON 4 имеет рекордное количество преимуществ, в сравнении с общепринятыми техниками в хирургической стоматологии и протезировании. Если вас интересует восстановление зубов за 1 день, без боли и осложнений, без длительной реабилитации и сильных финансовых потерь, непременно перейдите по представленной ссылке на наш официальный сайт. Мы с нетерпением ждем ваших заявок и гарантируем великолепный результат.

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

В вашем браузере отключен JavaScript

С места событий Информация из первых уст Информация из первых уст Все радиостанции московской области

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.