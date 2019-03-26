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Протезирование All on 4- уникальная процедура по восстановлению зубов
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Бизнес — 26 Марта 2019, 21:08
Для каждого из нас очень важно здоровье ротовой полости. По крайней мере, потому что здоровые зубы — это эстетически красиво и незаменимо с точки зрения физиологии. Конечно, можно бесконечно спорить с тем, что в современном мире зубы практически утратили свою важность и функцию в целом. Но все зависит конкретно от характера питания. Если человек не употребляет волокнистые продукты (сырые овощи, неочищенные злаки, отруби, мясо, рыбу, зелень), у него обязательно нарушается пищеварение. А для того, чтобы пережевать клетчатку или мясное волокно, обязательно потребуются жевательные органы — в частности, премоляры и моляры. К сожалению, реальность такова, что уже к 40 годам многие жители России лишаются этих зубов, а к старости выпадают также клыки и резцы.
Протезирование зубов за 1 день — уникальная процедура, позволяющая в кратчайшие сроки установить совершенно неотличимый от натурального зуба протез — причем, независимо от количества утерянных зубов. Если вы решили вставить новые зубы, наверняка вы уже изучили множество существующих технологий протезирования. Но клиника «Зубы за Один День» уверяет: методика ALL ON 4 имеет рекордное количество преимуществ, в сравнении с общепринятыми техниками в хирургической стоматологии и протезировании. Если вас интересует восстановление зубов за 1 день, без боли и осложнений, без длительной реабилитации и сильных финансовых потерь, непременно перейдите по представленной ссылке на наш официальный сайт. Мы с нетерпением ждем ваших заявок и гарантируем великолепный результат.
Суть методики
Универсальная революционная технология ALL ON 4 (Все на четырех) не так давно появилась на отечественном рынке. Более того — относительно недавно ее вообще подарили миру. Кстати, заслуга этого принадлежит швейцарским протезистам и разработчикам из инновационной группы «Nobel Biocare”. Профессионалы своего дела часто вводят новые разработки — в том числе, Нобель БайоКэр вообще создали самый первый в мире зубной имплант. А теперь они еще сильнее укрепили свое влияние с сфере здравоохранения, создав новую уникальную технологию.
В чем же особенности программы?
Все дело в совершенно ином подходе к технике имплантации:
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