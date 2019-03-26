Протезирование All on 4- уникальная процедура по восстановлению зубов

Для каждого из нас очень важно здоровье ротовой полости. По крайней мере, потому что здоровые зубы — это эстетически красиво и незаменимо с точки зрения физиологии. Конечно, можно бесконечно спорить с тем, что в современном мире зубы практически утратили свою важность и функцию в целом. Но все зависит конкретно от характера питания. Если человек не употребляет волокнистые продукты (сырые овощи, неочищенные злаки, отруби, мясо, рыбу, зелень), у него обязательно нарушается пищеварение. А для того, чтобы пережевать клетчатку или мясное волокно, обязательно потребуются жевательные органы — в частности, премоляры и моляры. К сожалению, реальность такова, что уже к 40 годам многие жители России лишаются этих зубов, а к старости выпадают также клыки и резцы.

Протезирование зубов за 1 день — уникальная процедура, позволяющая в кратчайшие сроки установить совершенно неотличимый от натурального зуба протез — причем, независимо от количества утерянных зубов. Если вы решили вставить новые зубы, наверняка вы уже изучили множество существующих технологий протезирования. Но клиника «Зубы за Один День» уверяет: методика ALL ON 4 имеет рекордное количество преимуществ, в сравнении с общепринятыми техниками в хирургической стоматологии и протезировании. Если вас интересует восстановление зубов за 1 день, без боли и осложнений, без длительной реабилитации и сильных финансовых потерь, непременно перейдите по представленной ссылке на наш официальный сайт. Мы с нетерпением ждем ваших заявок и гарантируем великолепный результат.

Суть методики

Универсальная революционная технология ALL ON 4 (Все на четырех) не так давно появилась на отечественном рынке. Более того — относительно недавно ее вообще подарили миру. Кстати, заслуга этого принадлежит швейцарским протезистам и разработчикам из инновационной группы «Nobel Biocare”. Профессионалы своего дела часто вводят новые разработки — в том числе, Нобель БайоКэр вообще создали самый первый в мире зубной имплант. А теперь они еще сильнее укрепили свое влияние с сфере здравоохранения, создав новую уникальную технологию.

В чем же особенности программы?

Все дело в совершенно ином подходе к технике имплантации:

Сперва пациент проходит консультацию стоматолога — выявляются основные и сопутствующие проблемы зубов, десен, связочного аппарата, костей, языка и других элементов ротовой полости. На основе этих данных строится вся программа лечения;

После объективного и лабораторно-инструментального исследования, специалист принимается за изготовления физиологичного и анатомически подходящего протеза. Процедура эта нелегкая и требует опыта, таланта, навыков скульптора;

Следующий этап — премедикация, предоперационная подготовка, введение в наркоз. Важно достичь хорошей глубины наркоза, чтобы мышечные сокращения во сне не мешали работать специалистам;

После введения в наркоз начинается самый сложный и ответственный этап. Непосредственно, протезирование. Сперва по периметру челюстной кости (верхней или нижней) сверлят 4 отверстия. В них устанавливают импланты, которые впоследствии будут удерживать весь несъемный зубной протез. То есть, независимо от количества утраченных зубов, необходимо всего четыре раза внедриться в костную ткань (и то на расстоянии). Именно поэтому процедура является гораздо менее инвазивной, чем стандартное протезирование;

На заключительном этапе, на импланты устанавливают протез и пациента выводят из наркоза. Реабилитация занимает всего одни сутки, а окончательное восстановления функции зубного ряда наступает примерно через 1-4 недели.