Лишь капля в море

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Марта 2019, 16:16
Скучно... Открываем выпуск The Australian га 20 июля 1994 года и на третьей странице наталкиваемся на небольшую статью, озаглавленную «Пекин намеревается выпустить 200 миллионов кредитных карточек».10
К концу текущего десятилетия Китай — в рамках мер, направленных на модернизацию своего финансового сектора, — планирует выпустить 200 миллионов новых кредитных карточек. Выводы: 1) Вот это да! 2) Сколько же им потребуется новых банкоматов? Выгодный бизнес! 3) Болван! Это же Азия!
«Проблема разнообразия» — действительно проблема?
«Как нам решить проблему разнообразия?» «Удастся ли преодолеть барьер разнообразия?» «Стирание различий на рабочем месте».
Вам, наверное, встречались в экономических журналах и газетах десятки подобных заголовков? Вы согласны, что они звучат довольно глупо?
Проблема разнообразия? Барьер?
Результатом разнообразия является возникновение новых благоприятных возможностей — и ничего более.
Бизнесу — в условиях сумасшедшей глобализации рынка — требуется значительный прилив творческих сил. Творчество в любом случае является побочным продуктом озарений, новых представлений, пограничных (т. е. возникающих на стыке разных дисциплин) интересов и т. п. Каким образом организация приобретает эти активы? Только за счет разнообразия!
Какая из компаний (автомобилестроительная, текстильная или банк) при прочих равных условиях будет способна создавать более интересные изделия или предоставлять услуги?
Может быть, эта?
Семнадцать руководителей высшего звена компании А собрались в зале для заседаний совета директоров. Все они — граждане США (прошу прощения, один из них все же оказался канадцем). Пятнадцать человек — белые мужчины, средний возраст которых составляет около 47 лет. Одна женщина. Один американец с японскими корнями. Форма одежды: костюмы, костюмы, костюмы...
А может быть, эта?
Высшее руководство компании В в составе шестнадцати человек шумной толпой вваливается в зал для заседаний совета директоров. Одеты они кто во что горазд, начиная с Brooks Brothers' и Calvin Klein * и заканчивая Banana Republic”* и остатками с Venice Beach““. Шестеро — белые мужчины, четыре — женщины (две белые, одна афроамериканка, одна латиноамериканка) плюс двое мужчин индийского происхождения, двое афроамериканцев, один родом из Чили и один из Британии. Средний возраст — приблизительно 42 года, причем двое-трое явно не старше 32 лет.
Вне всякого сомнения, они дадут сто очков форы коллегам из компании А.
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