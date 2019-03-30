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условно Cacophony, Inc

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Бизнес — 30 Марта 2019, 16:17

Если вы подумали, что я слишком упрощаю, то ошибаетесь. Мне кажется более чем очевидным, что компания, которую я назвал бы условно Cacophony, Inc., представляющая собой дикую смесь цветов кожи, полов, стилей одежды и возрастов, почти автоматически генерирует и реализует на практике более интересные идеи, чем та, которую я назвал бы условно
Homohenity, Inc. Для этого у меня есть один простой статистический довод: разнообразия жизненного опыта (начиная с места рождения и заканчивая манерой одеваться) у высших руководителей компании В, несомненно, больше, чем у высшего руководства компании А. Необычайно высокий уровень любознательности среди СБМ (старых белых мужчин) последней, вообще говоря, не меняет дела: руководители компании В впитали в себя сотни разнообразных представлений и точек зрения, которые влияют на все, что может производить их компания, начиная с мыла и заканчивая компьютерными программами.
Является ли компания В «морем спокойствия»? Разумеется, нет. Разнообразие предполагает столкновение мнений и конфликты — от едва заметных до открытых. Люди (мужчины и женщины, родом из Лондона и Лос-Анджелеса, те, кому за 20, и те, кому далеко за 50) время от времени будут возмущаться теми поступками своих коллег, которые покажутся им глупостью или нелепой причудой. Высшие руководители компании В (и остальные ее сотрудники, учитывая то обстоятельство, что подчиненые обычно копируют манеру поведения начальства), наверное, только выиграли бы от изрядной дозы психологического тренинга. Но задачей последнего должно быть не «преодоление барьеров» или «решение проблемы». Напротив, ею должно стать оказание этой компании помощи в обеспечении максимально возможного стратегического «рычага», возникающего в результате преимущества под названием «разнообразие».
(Между прочим, то обстоятельство, что покупатели большинства товаров и услуг сами по себе чрезвычайно неоднородны, лишний раз доказывает важность такого фактора, как разнообразие. Действительно, почему мы должны предполагать, что высшее руководство типа СБМ будет способствовать разработке автомобилей, которые повергнут женщин в состояние экстаза? Рассчитывать на это невозможно. Не станут они способствовать этому.)
Из наносекундных девяностых годов в терабайтовое начало XXI века
Не так давно, в 1985 году, стандартная микросхема памяти заключала в себе 1 Мб (один мегабит [байт], или один миллион бит) информации. К 1994 году объем данных, хранящихся в стандартной микросхеме памяти, увеличился до 16 Мб.
Нынче такая микросхема содержит до 4 Гб — четырех гигабитов, или четырех миллиардов бит. А в 2030 году? Конечно, речь идет лишь о весьма приблизительных прогнозах, но вполне может оказаться, что этот показатель станет равным 16 ТБ. Т — это терабит [байт], или триллион бит информации.11 Все правильно: 16 т-р-и-л-л-и-о-н-о-в.
Иными словами, сейчас нам трудно даже вообразить эту величину.
Вы еще не оформили подписку на журналы Computerworld или Information week? Даже если вы не интересуетесь точными науками и техникой, вам все равно следовало бы выписать один из них хотя бы для того, чтобы ощущать — еженедельно — пульс перемен, происходящих в ИТ-индустрии. Вам будет вполне достаточно 10 минут, для того чтобы бегло просмотреть такое издание и почувствовать, сколько всего произошло с того момента, когда вы просматривали предыдущий номер.


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