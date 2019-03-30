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Только не тот, который уже был!

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Марта 2019, 16:18

О Господи, снова то же самое! Я имею в виду вопрос: «Какого рода бизнесом мне следует заняться?». Между прочим, у него есть близнец, тоже заводящий меня в тупик: «Какую специализацию мне выбрать для второго года обучения на звание MBA?»
Простите, но именно эти два вопроса относятся к числу самых трудных, на которые приходится отвечать практически каждому из нас, — трудных потому, что ответ должен быть очевидным: нужно делать то, что подходит вам больше всего, а не то, что лучше всего с точки зрения статистики.
Бизнес, да и сама жизнь, — чертовски тяжелая работа, если вы хотите достичь совершенства. По правде говоря, данное утверждение — большое заблуждение. Бизнес перестает быть работой, когда вы стремитесь к осуществлению мечты, поглотившей вас целиком. («Работа должна доставлять больше удовольствия, чем удовольствие как таковое», — Ноэль Кауэрд.) А если дело, которым вы занимаетесь, не является вашей страстью, то оно станет для вас тяжким бременем и обузой, сродни рытью канав или уборке туалетов. В этом случае вполне можно поставить знак равенства между биотехнологическими изысканиями и починкой водопроводных кранов.
Очень часто полезно бросить вызов традиционной житейской мудрости и изменить привычный способ мышления. Лучшее, что можно посоветовать в таком случае, — это отказаться от попыток получения «престижной» работы и обратить свой взор на отрасли, которые не приковывают в наше время пристального внимания тех, кто занят поиском подходящей работы. Глава Cognetics, Inc. Дэвид Л. Бирч, крупнейший в мире знаток причин возвышения и упадка компаний, выявил интересный факт: необычайно большая доля быстрорастущих компаний приходится на самые «скучные», «немодные» отрасли (например, производство бумажной продукции, выпуск резиновых и пластмассовых изделий, страховой бизнес, оптовая продажа одноразовых товаров и т. п.).12
В такого рода «сонных» отраслях доминируют, как правило, «сонные» конкуренты, оставляя при этом немалый простор для деятельности энергичным и расторопным людям, умеющим извлечь из данного обстоятельства немалую пользу.
Как бы избавиться от всей этой чепухи, которая приводит меня в бешенство?
Хотите разработать по-настоящему «убойную» управленческую или корпоративную культуру? Начните с составления списка. В левой колонке страницы (если понадобится, то и нескольких) перечислите все то, что буквально выводило вас из себя в течение всей вашей трудовой деятельности (особенно на вашем первом месте работы, если вы доверяете своей памяти). В правой перечислите возможные варианты решения соответствующей проблемы.


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