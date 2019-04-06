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Что служит для вас стимулом?
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 6 Апреля 2019, 13:53
Определите, какие факторы наиболее важны для вас в работе, а также каким образом они взаимодействуют друг с другом. Что для вас было стимулом в прошлом? Что мотивирует вашу семью и друзей? Действительно ли деньги мощно стимулируют вас? Большое значение при этом имеют настоящее чувство ответственности, поддержка в случае неудачи, удовлетворение потребности в значимости, принадлежности и развитии.
Постарайтесь уловить разницу между долгосрочными мотиваторами и краткосрочными стимулами. Если новый кофейный аппарат в столовой или даже частная медицинская помощь не может мотивировать вас, вряд ли это будет стимулом и для ваших сотрудников.
Отделите ожидания сотрудников от выполняемой ими работы.
Люди могут стремиться к более высокой должности, зарплате, к улучшенным условиям труда и получению
Задача руководителя заключается в том, чтобы вести людей туда, где они еще никогда дополнительного вознаграждения помимо основной зарплаты. Но чтобы выяснить, что же действительно мотивирует сотрудников, спросите у них самих — например, на аттестационных собеседованиях, во время неформальных встреч или путем изучения мнений и отношения. При этом может выясниться, что служащие стремятся:
• получить более интересную работу;
• работать под руководством более компетентного начальника;
• получить больше возможностей для предвидения конечного результата своей работы;
• более полно вовлечься в рабочий процесс;
• получить признание;
• выполнять более сложные задачи;
• получить больше возможностей для развития.
Примените практику мотивации на деле.
Старайтесь как можно чаще выявлять, кто из сотрудников хорошо выполняет свои обязанности, и говорите им об этом. Ваш интерес должен быть искренним, но старайтесь не позволять себе лишнего и не перегибать палку. Если вы знаете, как сотрудники могут улучшить свою работу, не стоит об этом кричать, просто предоставьте им возможность додуматься до этого самим. Заслужите уважение своим собственным примером; при этом необязательно выполнять работу лучше подчиненных. Дайте им понять, на какую поддержку они могут рассчитывать.
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