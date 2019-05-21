Чемпионат Англии и прогнозы на футбол





По традиции основатели футбола самые первые окончили свой сезон и герои нынешнего года уже получили свои награды. Далее в статье мы рассмотрим как футбол Англии завершил нынешний сезон и на какие интересные матчи нас ждут в ближайшее время в других чемпионатах.

Результаты сезона АПЛ

Для английского футбола нередкая ситуация, когда обладатель чемпионства определяется буквально в последнем туре - нынешний сезон исключением не был, но в то же время довольно уникальной случилась ситуация, когда по итогу сезона две команды набрали более 90 баллов и обе команды до самого последнего тура наступали друг-другу на пятки. “Манчестер Сити” только лишь в самом последнем туре сумели себе обеспечить победу, обогнав “Ливерпуль” всего на одно очко.

Но для “Ливерпуля” все не настолько плачевно. У команды в первый день лета есть шанс добыть кубок Лиги Чемпионов. В Финале ЛЧ команда встретится с еще одним представителем Английской Премьер Лиги “Тоттенхэмом”.

В свою очередь “Шпоры” обосновались на четвертом месте, сумев обогнать своего главного соперника “Арсенал” всего на одно очко и закончив сезон с 71-м балом на своем счету.

“Челси”, которые разошлись в своем последнем матче в сезоне против “Лестера”, занимает третью строчку турнирной таблицы АПЛ с 72-мя очками.

А в зоне вылета в нынешнем сезоне оказались “Кардифф Сити”, “Фулхэм” и “Хаддерсфилд”, так что эти команды мы точно эти команды в АПЛ не увидим минимум в следующем сезоне. Эти клубы в следующем игровом году примут участие в лиге рангом ниже.

Прогнозы на футбол ближайших финальных матчей

Не смотря на то, что Чемпионат Англии закрыл сезон, футбол Англии продолжает держать в интриге своих фанатов.

Нынешний сезон англичане просто оккупировали финалы самых главных еврокубков.

1 июня пройдет встреча между Тоттенхэмом и Ливерпулем за право первенства Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.

Обе команды совершили невероятное в рамках полуфинальных игр чемпионата. Обе команды показали очень достойные игры в своем домашнем чемпионате. Да, конечно, “Ливерпуль” опередил по итогу турнира “шпор” более, чем на 20 очков, но хотспуровцы как-никогда смотивированы в победе. Все прогнозы сводятся к тому, что ливерпульцы одолеют своего соперника, но как-минимум матч ожидается быть очень напряженным и есть тот шанс, когда встреча может принять совсем иной оборот от прогнозов.

А в конце мая состоится финальная встреча в рамках Лиги Европы, в которой примут участие Челси и Арсенал.

Практически все прогнозы сводятся к тому, что “Челси” является весомым фаворитом в данной встрече. И в общей сложности так оно и есть.”Челси” в АПЛ закончил сезон на третьей строке и в полуфинальном матче обошел немецкий айнтрахт по серии пенальти, в то же время “Арсенал” в турнирной таблице АПЛ остановился на пятой строчке и в полуфинальном матче ЧЕ обыграл “Валенсию”. В данной ситуации мы видим, встречу команд с ощутимой разницей в “весовых” категориях.

Но всегда стоит помнить, что прогнозы на футбол сегодня - это дело переменчивое. Существуют много факторов, которые могут повлиять на результаты матчей, но как-минимум, в обоих чемпионатах нас ждет очень интересный и увлекательный английский футбол.