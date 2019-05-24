Застройщиком нового жилого проекта Аквамарин является DARS' Development, которая отличается своей повышенной ответственностью и профессионализмом в сфере строительства. Аквамарин представляет собой уникальный, высококачественный жилой квартал, который рассчитан на современных и продвинутых. Возводится ЖК Аквамарин по аналогии европейских образцов, поэтому отличается непревзойденным уровнем комфортабельности и визуальной привлекательности. Благодаря внедрению передовых инженерных технологий, а также высококачественных стройматериалов застройщик добился отличной результативности.

Инфраструктура комплекса уже сложилась. Она состоит из детсадов, учреждений здравоохранения, вуза и школы. Расположился жилкомплекс рядом с крупной транспортной развязкой, вблизи с любимым для ульяновцев ТРЦ Аквамоллом. Будущие жильцы данного микрорайона смогут пользоваться всеми благами цивилизации. Акварин является жилкомплексом, который имеет уникальное наполнение. На Свиягу из комплекса можно прямо выйти по собственной благоустроенной набережной. Желающие смогут воспользоваться каскадным спуском, который выводит к воде. Вдоль набережной обустроены аллеи.

Каждый двор жилкомплекса охраняется поэтому и стоит купить квартиру . Здесь запрещено передвижение на машинах. Специальные рекреационные зоны рассчитаны на семейный отдых. Вне дворов расположилась просторная парковка. К каждому корпусу прикреплен охранник и администратор. Поэтому посторонний сюда проникнуть просто не сможет. Благодаря перечисленным преимуществам Аквамарин является по-настоящему европейским микрорайоном, с максимально комфортной атмосферой. Здесь жильцы будут чувствовать себя защищенными, пользуясь прекрасной инфраструктурой благоустроенно придомовой территории.

Застройщик использовал smart-планировку, благодаря которой реализовано свыше тридцати планировочных решений. Это позволяет добиться уникального интерьерного оформления каждой квартиру. Выбрать планировку будущий домовладелец сможет самостоятельно, договорившись с застройщиком. Наиболее важным преимуществом комплекса является доступность цен. Достигается это благодаря отказу застройщиком от посреднических услуг. Поэтому любой желающий купить квартиру от застройщика может напрямую, без участия риэлторских компаний или же агентств. Это сэкономит будущим жильцам комплекса немало средств.

Аквамарин является местом, где удобная инфраструктура и современное стилистическое оформление сочетаются с неповторимой и прекрасной природной средой. Квартал создан для ценящих время и желающих постоянно находится в центре людей. Чтобы определиться с выбором подходящей квартиры компания-застройщик установила на своем веб-ресурсе интерактивный фильтр, позволяющий искать жилплощадь по различным параметрам. Найти подходящий вариант вы сумеете по подходящему вам этажу, площади или же количеству комнат. Через официальный веб-сайт компании можно заранее запланировать визит и осмотр приглянувшейся вам квартиры.