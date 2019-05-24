24
мая 2019
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  ЖК Аквамарин

ЖК Аквамарин

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Мая 2019, 20:27

Застройщиком нового жилого проекта Аквамарин является DARS' Development, которая отличается своей повышенной ответственностью и профессионализмом в сфере строительства. Аквамарин представляет собой уникальный, высококачественный жилой квартал, который рассчитан на современных и продвинутых. Возводится ЖК Аквамарин по аналогии европейских образцов, поэтому отличается непревзойденным уровнем комфортабельности и визуальной привлекательности. Благодаря внедрению передовых инженерных технологий, а также высококачественных стройматериалов застройщик добился отличной результативности. 

Инфраструктура комплекса уже сложилась. Она состоит из детсадов, учреждений здравоохранения, вуза и школы. Расположился жилкомплекс рядом с крупной транспортной развязкой, вблизи с любимым для ульяновцев ТРЦ Аквамоллом. Будущие жильцы данного микрорайона смогут пользоваться всеми благами цивилизации. Акварин является жилкомплексом, который имеет уникальное наполнение. На Свиягу из комплекса можно прямо выйти по собственной благоустроенной набережной. Желающие смогут воспользоваться каскадным спуском, который выводит к воде. Вдоль набережной обустроены аллеи. 

Каждый двор жилкомплекса охраняется поэтому и стоит купить квартиру. Здесь запрещено передвижение на машинах. Специальные рекреационные зоны рассчитаны на семейный отдых. Вне дворов расположилась просторная парковка. К каждому корпусу прикреплен охранник и администратор. Поэтому посторонний сюда проникнуть просто не сможет. Благодаря перечисленным преимуществам Аквамарин является по-настоящему европейским микрорайоном, с максимально комфортной атмосферой. Здесь жильцы будут чувствовать себя защищенными, пользуясь прекрасной инфраструктурой благоустроенно придомовой территории. 

Застройщик использовал smart-планировку, благодаря которой реализовано свыше тридцати планировочных решений. Это позволяет добиться уникального интерьерного оформления каждой квартиру. Выбрать планировку будущий домовладелец сможет самостоятельно, договорившись с застройщиком. Наиболее важным преимуществом комплекса является доступность цен. Достигается это благодаря отказу застройщиком от посреднических услуг. Поэтому любой желающий купить квартиру от застройщика может напрямую, без участия риэлторских компаний или же агентств. Это сэкономит будущим жильцам комплекса немало средств. 

Аквамарин является местом, где удобная инфраструктура и современное стилистическое оформление сочетаются с неповторимой и прекрасной природной средой. Квартал создан для ценящих время и желающих постоянно находится в центре людей. Чтобы определиться с выбором подходящей квартиры компания-застройщик установила на своем веб-ресурсе интерактивный фильтр, позволяющий искать жилплощадь по различным параметрам. Найти подходящий вариант вы сумеете по подходящему вам этажу, площади или же количеству комнат. Через официальный веб-сайт компании можно заранее запланировать визит и осмотр приглянувшейся вам квартиры.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  милиция  митинг  молодежь  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +14 +16
ночью +10 +12 утром +15 +17
Котировки
USD ЦБ РФ 64,4913 0.0757
EUR ЦБ РФ 71,8369 -0.0058

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.