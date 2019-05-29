Цезарь Сателлит - комплексная безопасность фирмы, офиса, предприятия и авто

Охранная система «Цезарь Сателлит» - наиболее надежная спутниковое средство охраны транспортных средств, жилых и нежилых помещений. Более 6000 авто находится под ее контролем на данный момент. Компания имеет договор с ГО УМВД России, т.к. комплекс работает во всех городах РФ. Система эффективна в странах СНГ, Европе, Азии.

В зависимости от модели охранная сигнализация отличается по абонплате и набору функций. Обязательными функциями являются цифровая блокировка двигателя и порядок оповещения (СМС или полноценный канал передачи данных).





Охрана помещений

Сохранность жилья обеспечит автономный режим охранной сигнализации, реагирующий на несанкционированное проникновение и бытовую аварию. Беспроводное оборудование включает такие датчики: движения, открытия двери, дыма, утечки газа, протечки воды.

Охранная сигнализация для фирмы, офиса, предприятия имеет огромный плюс в том, что вся обстановка контролируется в реальном времени и дает оценку состоянию охраняемых объектов в опасный момент.

Важно знать! Охрана офиса, контроль своего жилья можно производить лично, параллельно со специалистами. Для этого устанавливается программа наблюдения на мобильный.

Безопасность вашего авто

Система двусторонней передачи имеет бесперебойный канал спутниковой связи автомобиля с диспетчером. На корпусе авто устанавливается охранная сигнализация в виде блока с малыми габаритами 7,5х6,5х3,0 см, передающая координаты местонахождения вашей собственности.

Схема действия комплекса мероприятий по предотвращению угона:

через 40 сек после того, как угроза настигла ваше транспортное средство, информация передается в диспетчерский пункт; объект с его месторасположением (до 30 м) фиксируется диспетчером; диспетчер передает полученные данные ближайшей мобильной бригаде службы.

Разработаны несколько способов связи с пультом: сотовая связь, радиосвязь, голосовой вызов или СМС. Пультовая охрана действует по отработанной методике быстро с предотвращением угона.





Защита вашей жизни

Действенный поисковый комплекс способен предотвратить не только угон авто, но и похищение пассажиров вместе с ним. Поэтому физическая охрана – главная особенность «Цезарь Сателлит». Отработанная схема действий сотрудников в подобной опасной ситуации сохранит жизнь владельцу. Многочисленные положительные отзывы и результативные показатели (возврат транспорта, мобильность реагирования, предотвращение разбоя) очередной раз доказывают надежность устройства.

Более подробно ознакомиться с охранной сигнализацией «Цезарь Сателлит» можно здесь: https://www.csat.ru/business/signaling/.