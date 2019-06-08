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«Кухонный двор»: Клиенты возвращаются к нам через много лет за повторной покупкой.
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Бизнес — 8 Июня 2019, 20:36
В компанию «Кухонный двор» Тутта обращается уже дважды. Первая кухня «Симона» в любимом скандинавском стиле поселилась в доме телеведущей 8 лет назад и стала настоящим членом семьи. Кухонный гарнитур служил бы и дольше, но захотелось перемен. Теперь Тутта Ларсен - мама троих детей, дел на кухне прибавилось, пришла пора обновить кухонный гарнитур. На этот раз выбор пал на модель в стиле модерн «Ханна Стил». Эта кухня, свободна от любых условностей и дает настоящий простор в выборе дизайна. 21 цветофактурная комбинация позволяет создать личный шедевр. Ни одна «Ханна Стил» не похожа на другую, но всех их отличает неизменное качество и функциональность.
Кухонный гарнитур и корпусная мебель — это не спонтанная покупка. Предметы интерьера выбирают обдуманно, чтобы они долгие годы радовали глаз своей красотой, создавали комфорт своей функциональностью. И если в мебельную компанию возвращаются за повторной покупкой – значит это стопроцентное попадание в цель — сердце покупателя.
Семья Казакевич задумалась о покупке кухонного гарнитура для квартиры 15 лет назад и выбор пал на компанию «Кухонный двор». А совсем недавно они снова вернулись в салон, но уже за кухней в загородный дом. Буквально оживила пространство модель «Лина» из немецкой коллекции «Kuchen Hof». Аппетитный цвет «топленое молоко», классическая фрезеровка фасадов, покрытых экомембраной, - все это подчеркивает красоту и элегантность нестареющей классики. Эффектно выглядят матовые витражи. Кроме этого гарнитур наполнен эргономичной встроенной техникой. «Не понаслышке зная о высоком качестве материалов кухонных гарнитуров компании, остановили выбор на новой коллекции и не пожалели!»
Также 15 лет назад семья Петровых открыли для себя компанию «Кухонный двор» и верна ей до сих пор. Сначала дизайнеры помогли им изменить жизнь в маленькой хрущевке в Люберцах, где кухня была всего пять квадратных метров. Но даже для такого крошечного пространства специалисты салона смогли подобрать красивое и эргономичное решение. Сейчас Петровы переехали в Раменское, в просторную квартиру и остановили свой выбор на гарнитуре «Принцесса». И снова специалисты салона «Кухонный двор» отнеслись с теплотой и вниманием. «Кухня очень современная, качество фасадов из натурального дерева на высоте, везде доводчики, качественная столешница, холодильник спрятан за фасадом, все получилось в едином стиле»
Теплота и бесконечная благодарность отличают отзывы компании Кухонный двор на официальном сайте. Ведь уют в доме и счастливая хозяйка – бесценны.
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