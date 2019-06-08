Разные операции с любыми видами недвижимости требуют наличия специальных выписок, которые хранятся в ЕГРН. Наша онлайн-площадка

помогает желающим получить подобные выписки дистанционно, в онлайн-режиме. При этом вид недвижимости не имеет никакого значения. Благодаря нашему сервису любой желающий сможет в считанные минуты получить официальную документацию из ЕГРН, подтвержденную электронной печатью. Выдается такая документация на законных основаниях по соответствующему приказу МинЭкономРазвития.

Для этого прежде всего выполняется поиск объекта. Используется с этой целью условный номер, который вбивается в соответствующую поисковую строку нашего веб-ресурса. В качестве ориентира для такого поиска может быть использован адрес объекта или же его кадастровый номер. ЕГРН является единственным реестром недвижимости в государстве. Данное ведомство объединяет официальную базу любых пунктов, представленных на специальной кадастровой карте. Уже пара лет для выполнения сделок по купле/продаже или же оформления иной документации, связанной с объектами недвижимости, необходимо наличие выписок из данного ведомства. Такой документацией подтверждается имя владельца конкретного объекта, а также другая важнейшая информация.

Кроме всего прочего выписки ЕГРН

используются для проверки объектов недвижимости. Они подтверждают или же опровергают факт наличия залога или же ареста. Однако для получения подобной документации граждане должны воспользоваться только проверенными или же официальными источниками. Данный веб-сервис представляет собой надежную платформу, принимающую заявки от граждан по оформлению официальных выписок с использованием базы ГИС ГМП. Также через данный сервис любой желающим сможет выполнить юридическую проверку любого объекта недвижимости.

Приобретая вторичную квартиру необходимо позаботиться о получении соответствующей выписки. Благодаря такому документу потенциальный покупатель сможет проверить и удостовериться в честности реального собственника, что он и вправду является реальным владельцем предлагаемого имущества. В противном случае вы рискуете оказаться в руках мошенников. В таких справках содержится информация о конкретном собственнике продаваемого имущества, а также о предлагаемой им квартире. На нашем веб-ресурсе представлен готовый образец выписки, ознакомиться с которым сможет любой желающий.

Срок исполнения заявок пользователей на нашей веб-площадке начинается с двадцати мин. Получить готовый документ можно в электронном формате, подтвержденный цифровой печатью. Такая печать обладает абсолютной юридической силой. Сама выписка приходит заявителю в PDF-формате. Мы предлагаем заинтересованной аудитории только официальную документацию, полученную через имеющиеся государственные базы. Поэтому заказывая у нас данную услугу, вы сумеете тщательно проверить интересующий вас объект и исключить ошибки, которые могут привести к огромным убыткам.