08
июня 2019
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Выписки ЕГРН

Выписки ЕГРН

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 8 Июня 2019, 20:38

Разные операции с любыми видами недвижимости требуют наличия специальных выписок, которые хранятся в ЕГРН. Наша онлайн-площадка https://roskad.com помогает желающим получить подобные выписки дистанционно, в онлайн-режиме. При этом вид недвижимости не имеет никакого значения. Благодаря нашему сервису любой желающий сможет в считанные минуты получить официальную документацию из ЕГРН, подтвержденную электронной печатью. Выдается такая документация на законных основаниях по соответствующему приказу МинЭкономРазвития. 

Для этого прежде всего выполняется поиск объекта. Используется с этой целью условный номер, который вбивается в соответствующую поисковую строку нашего веб-ресурса. В качестве ориентира для такого поиска может быть использован адрес объекта или же его кадастровый номер. ЕГРН является единственным реестром недвижимости в государстве. Данное ведомство объединяет официальную базу любых пунктов, представленных на специальной кадастровой карте. Уже пара лет для выполнения сделок по купле/продаже или же оформления иной документации, связанной с объектами недвижимости, необходимо наличие выписок из данного ведомства. Такой документацией подтверждается имя владельца конкретного объекта, а также другая важнейшая информация. 

Кроме всего прочего выписки ЕГРН https://roskad.com/proverit-kvartiru-pered-pokupkoyиспользуются для проверки объектов недвижимости. Они подтверждают или же опровергают факт наличия залога или же ареста. Однако для получения подобной документации граждане должны воспользоваться только проверенными или же официальными источниками. Данный веб-сервис представляет собой надежную платформу, принимающую заявки от граждан по оформлению официальных выписок с использованием базы ГИС ГМП. Также через данный сервис любой желающим сможет выполнить юридическую проверку любого объекта недвижимости. 

Приобретая вторичную квартиру необходимо позаботиться о получении соответствующей выписки. Благодаря такому документу потенциальный покупатель сможет проверить и удостовериться в честности реального собственника, что он и вправду является реальным владельцем предлагаемого имущества. В противном случае вы рискуете оказаться в руках мошенников. В таких справках содержится информация о конкретном собственнике продаваемого имущества, а также о предлагаемой им квартире. На нашем веб-ресурсе представлен готовый образец выписки, ознакомиться с которым сможет любой желающий. 

Срок исполнения заявок пользователей на нашей веб-площадке начинается с двадцати мин. Получить готовый документ можно в электронном формате, подтвержденный цифровой печатью. Такая печать обладает абсолютной юридической силой. Сама выписка приходит заявителю в PDF-формате. Мы предлагаем заинтересованной аудитории только официальную документацию, полученную через имеющиеся государственные базы. Поэтому заказывая у нас данную услугу, вы сумеете тщательно проверить интересующий вас объект и исключить ошибки, которые могут привести к огромным убыткам.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +24 +26
ночью +18 +20 утром +27 +29
Котировки
USD ЦБ РФ 65,0395 -0.1945
EUR ЦБ РФ 73,2605 -0.0103

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.