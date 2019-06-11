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Бизнес — 11 Июня 2019, 07:04

Если вы спланировали строительство оригинального особняка, но не знаете где приобрести высококачественные стройматериалы по оптимальной стоимости, непременно загляните в наш онлайн-магазин Buildstock.ru. Основной специализацией Билдсток является поставки керамических блоков по столице и всей области. Кроме этого онлайн-магазин занимается реализацией кровельных материалов, сухих смесей и облицовочного кирпича. Поэтому потенциальным заказчикам Билдсток не придется искать нужные стройматериалы по разным магазинам. Все необходимое вы можете приобрести в онлайн-магазине Buildstock. Товары, представленные в каталожном списке компании всегда имеются в наличии. 

Приобретение перечисленных материалов возможно по стоимости ниже, чем предлагают заводы-производители. Отгрузка товаров выполняется прямо с партнерских заводов. А доставляются заказы в любую точку столицы или же соседних областей. Оплатить стройматериалы вы сможете по наличному или же безналичному расчету. Кроме этого профессиональная команда онлайн-магазина гарантирует предоставление всей необходимой документации. Чтобы добиться максимальной экономии для клиентуры, специалисты Билдсток оптимизировали процесс логистики. Кроме этого клиентура может рассчитывать на профессиональные консультационные услуги по применению перечисленных стройматериалов. 

Каталожный список товаров онлайн-магазина состоит исключительно из сертифицированной продукции. Заказчики получают их вместе с паспортами качества. В случае необходимости клиентура может заказать бесплатное хранение любых товаров в складских хозяйствах завода на протяжении двух месяцев. При этом стоимость стройматериалов останется неизменной. Билдсток предлагает потенциальным заказчикам и дополнительные бонусы. С каждым указанным на веб-сайте заводом-производителем компанию связывает официальное партнерское сотрудничество. Поэтому в качестве представленных здесь стройматериалов можно не сомневаться. 

Поставляются стройматериалы заказчикам безо всяких повреждений или же сколов. Поэтому если клиент обнаружит свыше пяти процентов боя в поставляемой партии, цена будет значительно снижена. А если покупатель оформит официальное партнерское сотрудничество с Билдсток, сможет воспользоваться 15-процентной скидкой, а также выгодной бонусной системой. Керамические блоки марки Porotherm, которые производятся компанией Wienerberger, отличаются великолепными эксплуатационными свойствами и рядом преимуществ в сравнении с аналогами иных марок. Заказать их в нужном количестве можно через онлайн-магазин Buildstock. Это инновационный, надежный и экологичный стройматериал, пользующийся сегодня повышенным спросом.

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