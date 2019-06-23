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Like Центр: время ускориться!
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Бизнес — 23 Июня 2019, 11:45
До старта обучения следующего потока курса остаются считанные дни. 22 июня зарегистрированные участники начнут 6-недельные занятия, которые будут доступны в форматах онлайн и оффлайн.
Основатель ГК Like Аяз Шабутдинов подготовил новую образовательную программу, каждый день из которой будет проходить по схеме 2-3-3: 2 часа теории, 2 часа практики, 3 часа обмена опытом с участниками. Данная схема обучения позволит сразу применить полученные теоретические знания на практике, мгновенно проверить их работоспособность. Впрочем, как известно, молодой бизнесмен и грамотный стратег Аяз Шабудтинов всегда предлагает наилучшие методики. Эффективность – яркая черта теоретических знаний и практик, преподаваемых в Лайк Центре – отзывы его выпускников, которые подтверждают это, можно встретить буквально повсюду.
Что же приготовил для студентов курса «Скорость» Лайк Центр? Аяз Шабутдинов создал этот курс с акцентом на интенсивную конвертацию теоретических знаний в деньги. Важно задуматься о том, что многие люди приличную часть своей жизни посвящают приобретению знаний, половиной из которой не способны распоряжаться. Настала пора стряхнуть с них многолетнюю пыль и превратить в отменный рабочий инструмент для продвижения своих идей!
Всех, кто готов обучаться и совершенствовать свой бизнес, ждут интересные дискуссии с экспертами, работа в команде и домашние задания. Курс «Скорость» покажет, как грамотно применить полученную теорию на практике, повысить эффективность своего бизнеса за счет анализа конкурентного рынка и мгновенной проверки гипотез. Также программа поможет подобрать инструменты для построения рабочей и масштабируемой бизнес-модели.
Стоит отметить, что этот курс подойдёт любому слушателю без ограничений. Его программа позволит прокачать бизнес-навыки, получить порцию креативных идей и рабочих практик как начинающему бизнесмену, так и опытному предпринимателю.
Программа курса отлично адаптирована для командной работы из 10 человек. Участникам команды будет открыт доступ к общему чату и в закрытую группу «ВКонтакте», а также к «Библиотеке предпринимателя». Те, кто проходит обучение на курсе по тарифу «Бизнес», дополнительно получат возможность отдельной регистрации без очереди, групповое наставничество и возможность привести одного друга на каждое занятие.
Время не ждет! Пора прокачаться и набрать скорость вместе с центром предпринимательства Like!
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