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Шкала, которая используется для осуществления пенсионных отчислений
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Бизнес — 23 Июня 2019, 12:24
Шкала, которая используется для осуществления пенсионных отчислений, лишний раз доказывает, что высокая заработная плата не является ключевым фактором высокой пенсии. Так, при месячном доходе до налогообложения 50 000 рублей и выше сумма пенсионных накоплений, которая будет направлена в ПФР, составит 24 480 рублей в год и не увеличится, даже если месячный оклад составляет 100 000 рублей или миллион!
Рассчитать свою будущую пенсию в зависимости от вашего возраста, уровня доходов, доходности пенсионных накоплений и других факторов вы можете на сайте Invest funds в пенсионном калькуляторе2.
В любом случае, куда бы вы ни перевели пенсионные накопления, прежде чем они поступят на счета в управляющей компании или НПФ, средства должны быть учтены в ПФР. Это означает, что за неоконченный год отчисленные пенсионные накопления поступают в ПФР, а затем переформировываются в зависимости от выбора граждан.
В связи с этим появилось много вопросов относительно того, что доходность, раскрываемая управляющими компаниями, и доходность, которую будущие пенсионеры видят в “письмах счастья”, не совпадает. Причина этого кроется в следующем.
Дело в том, что доходность, которую раскрывают УК, — это доходность инвестирования за полный календарный год. Однако пенсионные деньги перечисляются управляющей компании партиями до 31 марта отчетного года. Например, пенсионные накопления за 2011 год поступят управляющим только в 2012 году, когда будут обработаны все заявки. За счет того, что управление некоторой частью накоплений происходит неполный год, доходность, которая реально начисляется на счета частных лиц, на самом деле ниже, чем декларируемая управляющими компаниями.
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