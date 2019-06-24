Какими фарами необходимо оборудовать велосипед

Любителям ночных прогулок на «двухколесном друге» требуется приобрести такое устройство, как фара для велосипеда. Согласно законам России, каждый участник дорожного движения должен оборудовать транспортное средство так, чтобы не вызывать опасности ни для себя, ни для других людей. Хорошее освещение в пути и подача сигналов водителям помогают сохранить множество жизней. Как подобрать фары для велосипеда? В основе выбора лежат ПДД.

Какими должны быть источники света?

В чем бы вы ни участвовали – в ночном велозаезде или простой прогулке по городу, «двухколесный конь» должен иметь два вида фар и катафоты:



Передняя белая фара и световозвращатель. Возможна замена фары фонарем. Принципиальная разница этих способов освещения прописана в ПДД: фара может работать в темное время суток, в туман, дождь – в условиях плохой видимости на дороге. Фонарь же во время движения требуется оставлять включенным всегда. На практике велосипедисты редко придерживаются этого правила, однако присутствие переднего белого освещения требуется законом. Задний световозвращатель или фонарь красного цвета. Боковые оранжевые или желтые катафоты.

Правильное расположение цветов гарантирует легкость определения направления движения в темное время суток.

Какой источник света выбрать

Производители создают велосипедные фары и фонари со светодиодами, которые пришли на смену лампам накаливания и галогеновым изделиям. Сегодня купить такой источник света не составляет труда – это самый доступный, экономичный и эффективный способ осветить путь в сумерках или ночью. Хороший фонарь для велосипеда производят не только европейские изготовители, но и китайские фабрики.

Особенности светодиодных фар и фонарей

Сегодня заказать такой товар можно практически в любом интернет-магазине с доставкой. Поставщики предлагают на выбор большой ассортимент источников света всех цветов, различной мощности. На сайте магазина «НаВелосипеде.рф» в каталоге имеется значительный перечень фар, фонарей и катафотов на любой вкус.



Клиенты также предпочитают светодиодный велофонарь альтернативным источникам освещения. Причины тому – его умеренная цена, относительная лаконичность конструкции, доступное и легкое охлаждение, простая оптика и длительный срок работы.

Дополнительные источники света для велосипеда



Есть еще одна разновидность велофары – поворотник. С его помощью подается сигнал в темное время суток, когда движение руки невозможно увидеть. Поворотники чаще задействуют те велосипедисты, которые одновременно являются и водителями – они знают, как трудно ориентироваться в темноте на проезжей части. Однако использование таких аксессуаров не всегда безопасно:

Не все водители обращают внимание на поворотники, расположенные на велосипедах, потому что в ПДД нет предписаний на этот счет. Велосипедисты должны пристально следить за движением, ведь не все находящиеся на дороге могут правильно расценить подаваемый сигнал – они просто его не ждут и не знают, на что нужно обратить внимание.

Как правильно установить фару или фонарь

Корректная регулировка источника света делает поездку на велосипеде максимально безопасной. Вы должны видеть дорогу не прямо перед колесом, а чуть дальше – на расстоянии 5-10 метров. Именно таков средний тормозной путь, который придется проехать, чтобы безопасно остановиться. Если луч света будет направлен слишком высоко, то есть риск не заметить опасность. К тому же прямой яркий свет ослепляет водителей и велосипедистов, едущих навстречу, что тоже создает риск возникновения ДТП.



