Облачная 1С

Сервис ArendaIT предлагает аренду облачной 1С всего за пять мин. Данная услуга является удобной для удаленной, дистанционной работы а 1С-программами. Установлены лицензионные программы на серверах крупнейших европейских и отечественных дата-центрах. Подключается пользователь к облачной 1С через зашифрованных канал по интернету. Чтобы запустить 1С-облако достаточно одного клика. Кроме этого мы предлагаем пользование программами бесплатно на протяжении первого месяца. В облачном сервисе 1С все параметры уже настроены, остается лишь пользоваться ей.

От пользователей https://arenda-it.ru/1s-oblako АрендаИТ никакие затраты не требуются на Microsoft, лицензии 1С, шифрование, настройку доступа или же обновление баз. Все это входит в общую стоимость услуги. Чтобы работать с подобными облачными программами достаточно наличие интернет-доступа. Типовые программы 1С и регламентированная отчетность автоматически обновляются. Наш сервис не торопит заказчиков. Они могут тестировать облачную 1С на протяжении тридцати дней и только после этого принимать решение.

Чтобы начать работу с программными продуктами 1С, нужно лишь указать свою электронную почту. В специальном письме, отправленном на ваш адрес, находится инструкция, с помощью которой вы легко подключите программу в пару кликов и незамедлительно приступите к работе. АрендаИТ предлагает пользовательской аудитории возможность стабильного доступа к быстрому облачному 1С. Данная услуга предоставляется нами на протяжении семи лет. Наш облачный сервис работает максимально быстро. Используются сверхбыстрые хранилища SSD. Кроме этого обеспечивается сохранность данных. Для этого выполняется дублирование серверов, размещенных в различных дата-центрах.

Поддержка ArendaIT реагирует на пользовательские запросы мгновенно, внимательно относясь к нуждам каждого клиента. Команда сервиса состоит исключительно из аттестованных сотрудников. Каждый из них регулярно обучается и обладает сертификационной документацией фирмы 1С. В договорной документации прописываются все финансовые гарантии стабильного арендования облачной 1С. Мы всегда предлагаем заинтересованным пользователям последнюю версию 1С. Благодаря аренде облачной 1С вы сумеете сэкономите время и забудете о заботах по обновлению и обслуживанию базы программ.