Комаров Андрей Ильич – жизненный путь

Бизнесмен Комаров Андрей Ильич родился в Челябинской области 11 октября 1966 года. В 1984 году стал выпускником физико-математической школы города Озерска. Позже Комаров поступил в Московский институт химического машиностроения (МИХМ), учеба в котором прерывалась из-за службы в армии.

После окончания института Комаров Андрей Ильич работал в театре «Сатирикон». Сначала – в должности главного администратора, затем – помощника директора. Работа в театре позволила получить управленческий опыт и привила любовь к искусству.

Становление бизнесмена

В 90-е активно развивалась рыночная торговля, и будущий акционер крупнейшей в стране металлургической компании не остался в стороне. Под руководством Комарова начала работу торговая компания, занимавшаяся куплей-продажей металлов. Спустя некоторое время Андрей Ильич впервые столкнулся с угрозой закрытия предприятия, избежать которого помогло «ручное управление» – пришлось экстренно устранять ошибки в бухгалтерском отчете за неопытным старшекурсником финансово-экономического факультета. Успешно разложив все доходы и расходы, приняв к учету каждую копейку, предприниматель научился «считать» деньги.

С 1996 года Андрей Комаров стал сотрудником Челябинского трубопрокатного завода. Коллеги считали его слишком молодым, к тому же «столичным». Комарову не было и 30 лет, когда его назначили заместителем генерального директора. Он умел «увязывать» цели производства и коммерции, поэтому ему поставили важную задачу – удержать трубный флагман на плаву в период стагнации и спада в ключевых отраслях промышленности, которые наблюдались в 90-х. Андрей Комаров ситуацию стабилизировал.

Вклад в развитие Челябинского завода

В течение нескольких лет приобретая акции ЧТПЗ, предприниматель стал основным владельцем предприятия. На тот момент завод испытывал экономические трудности, порожденные, в том числе, крахом советской системы. Большинство заказов выполнялось по бартеру, и лишь их малая часть приносила «живые» деньги, которые покрывали налоги и зарплаты сотрудникам. Для обновления производства требовались значительные инвестиции. Именно в это время Комаров приступил к формированию новой стратегии и дальнейшему переустройству предприятия на современный лад. За 10 лет завод преобразился до неузнаваемости: новые современные цеха, модернизированные мощности, освоение новых видов продукции. Все это стало возможным благодаря Белой металлургии – философии преображения, призванной нести позитивные изменения и внедрять новые стандарты – личности, рабочей среды, производственного пространства и социума.

В 2019 году при участии Комарова А. И. введена в эксплуатацию экспериментальная линия по выпуску резьбовых деталей в Финишном центре «ЧТПЗ Прайм». Продукция полностью соответствует строгим современным стандартам нефтегазовых производств.