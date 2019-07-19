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Строительно-технический аудит

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Бизнес — 19 Июля 2019, 07:06

Процедура строительно-технического аудита позволяет защитить экономические интересы заказчика. Кроме этого она позволяет эффективно управлять кредитной работой и инвестициями. Сегодня подобный тип аудита считается оптимальным способом контроля подрядчиков и их работы. Распространяется он на каждый из этапов сотрудничества сначала до завершения. Такой аудит выполняется независимой экспертной комиссией. Серди преимуществ сотрудничества подобного рода необходимо выделить уверенность инвестора в качестве предоставляемых услуг, реальное соответствие затрат с документацией, а также своевременное обнаружение дефектов или же иных проблем. 

Благодаря перечисленным плюсам технический аудит позволит заказчику своевременно привлечь к ответственности неблагонадежных работников, минимизируя при этом расходы на исправление выявленных оплошностей. Кроме этого качественной выполненный строительно-технический аудит помогает клиенту контролировать любые финансовые расходы при ведении любых строительных работ. У инвестора появляется информация, полностью соответствующая действительности. Такие данные помогают в своевременной оценке возможных опасностей, а также в регулировании отчисляемых средств. Если заказчику не пришлось вложить средства, он сможет вовремя покинуть проект. 

Часто данную процедуру заказывают застройщики, когда возникает необходимость оказания финансовой поддержки конкретному проекту в ограниченные сроки. Аудитом строительного контроля пользуются различные девелоперы, инвесторы, банковские организации или же иные предприятия, вкладывающие средства в строительный сектор. Сами подрядчики также нередко нанимают компании, проводящие подобные экспертизы. Происходит такое, как правило если требуется передача объекта другой организации или же после того, как объект примет другой исполнитель. 

Опытные сотрудники GeoGlobal владеют эффективными методиками изучения особенностей предприятий. Полученная информация позволит сделать выводы о финансировании конкретного проекта. В процессе подобного аудита изучаются функционально планировочные структуры или же земельные участки, на которых планируется возведение различных конструкций или же сооружений. Это может быть жилье, производственные, промышленные или же общественно-деловые зоны. Также существуют функционально-планировочные территории, которые считаются аналогичными первым. Различают также территориальные зоны, которые рассчитаны для возведения жилья или же промышленного пользования. К категории общественных зон относятся территории с различным внешним ограждением для пешеходов. Таковыми являются атриумы, галереи или же парки с бесплатным доступом для окружающим. Объекты благоустройства предназначены для комфортного и безопасного пребывания людей. Они также создают художественный облик городов.

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