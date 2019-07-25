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Квартира в ипотеку: удобный способ решения жилищного вопроса

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Бизнес — 25 Июля 2019, 07:06

Стоимость квадратного метра жилья в Москве самая высокая в России. На данный момент она в среднем составляет 190 тысяч рублей. При этом важно учесть, что цены на жилье напрямую зависят от класса и местоположения новостройки. Так, на территории так называемой Новой Москвы можно найти квартиры по цене немногим более 100 тысяч за квадрат. В то же время в исторических районах стоимость метра приближается к отметке в 400 тысяч.

Поэтому для многих семей купить квартиру в ипотеку это единственная возможность решить жилищный вопрос. Некоторые категории, например, многодетные семьи, могут воспользоваться льготными программами по еще более привлекательным ставкам.

Несмотря на то, что ипотека – это финансовое бремя на долгие годы, у нее есть неоспоримые преимущества:

1. Приобретение жилья в ипотеку выгоднее, чем аренда квартиры. Ежемесячный платеж может быть практически одинаковым, но в первом случае приходится платить за свое жилье, а не за чужое.

2. Перед аккредитацией новостройки проект и застройщик проходят серьезную проверку в банке. Если у специалистов кредитного учреждения возникают сомнения в надежности проекта и соблюдении сроков сдачи конкретного дома, новостройка может не получить аккредитацию. Таким образом, в ипотеку предлагаются квартиры в наиболее стабильных и качественных объектах.

3. В стоимость кредита могут быть заложены сопутствующие расходы, например, отделка жилья. Автовладельцы могут в ипотеку купить квартиру с паркингом в Москве и таким образом избавить себя от многих проблем. В результате покупателям не нужно изыскивать дополнительные средства на подготовку жилья к новоселью или аренду парковочного места на автостоянке: все это будет заложено в ежемесячный платеж.

Оформление кредита сейчас не занимает много времени: на рассмотрение заявки в среднем уходит от 5 дней до 2 недель в зависимости от банка.

Где купить квартиру в ипотеку

Крупные застройщики всегда имеют налаженные партнерские отношения с банками. Например, предоставить кредит на квартиры в новостройках «Группы ЛСР» готовы 18 ведущих кредитных учреждений страны. Причем, большая часть из них принимает к рассмотрению в том числе и заявки по упрощенной форме по двум документам. Также льготным категориям покупателей доступны программы семейной и военной ипотеки.

Приобрести недвижимость в ипотеку можно в четырех объектах компании. В жилом комплексе бизнес-класса «ЗИЛАРТ», а также в новостройках комфорт-класса «Лучи» и «Нахабино Ясное» от «Группы ЛСР», можно купить квартиры в уже готовых или строящихся домах. Выгодные ипотечные предложения действуют также на жилье в строящемся в настоящий момент жилом комплексе бизнес-класса «ЛЕНИНГАDКА 58».


ЖК «Ленинградка,58» - Водный Стадион, Москва

В жилых комплексах «ЗИЛАРТ», «ЛЕНИНГРАDКА 58» и «Лучи» одновременно с квартирой можно приобрести в ипотеку также место в паркинге. И это будет правильное решение: парковочных мест в Москве катастрофически не хватает. В результате автовладельцы ежедневно должны решать проблему хранения транспортного средства и переживать за его сохранность.



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