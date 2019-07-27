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Где можно заказать шкаф купе по индивидуальному дизайну

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Бизнес — 27 Июля 2019, 09:51

Вместительные, удобные, практичные шкафы купе стали весьма популярны и распространены на мебельном рынке, и это не случайность – люди давно отдают предпочтение компактной мебели, которая сочеталась бы с интерьером, дополняла его и занимала мало полезного пространства. Мы производит шкафы купе на заказ, применяя только качественные материалы и комплектующие.

Классификация шкафов купе

Данный элемент мебели является практичным для любого помещения, поскольку по индивидуальным замерам его могут изготовить любой величины.

Шкафы купе делятся на 3 типа:

  • встроенные – такие модели устанавливают в нишу, которая находится между стен. Как показывает практика, в таких изделиях нет боковых стенок, крыши и дна. Полки устанавливают в стену или во внутреннюю перегородку. Используя малое количество материалов, таким шкафам свойственна низкая цена.
  • корпусный – это совершенно самостоятельная конструкция, стоящая отдельно, которую можно устанавливать в любом удобном вам месте. В такой конструкции имеется каркас, включающий пол, боковые стены, верхнюю и нижнюю крышку. Такое изделие может быть прямым или угловым, смотря какие ваши пожелания.
  • радиусный – такое изделие является современным веянием на просторах мебельного рынка. Фасад таких изделий отличаются выпуклой, изогнутой формой, по фасону схож с морской волной. При компактных габаритах, размерах, при большой вместительности, такой шкаф отлично дополнит помещение.

Какие преимущества шкафа купе

Этот предмет мебели практичный, удобный потому как можно изготовить шкаф под заказ по индивидуальным размерам, чтобы он хорошо стал в нужном месте, даже если это небольшое пространство. Какие же преимущества таких изделий выделяют?

Покупая шкаф купе, учтите, что шкаф не будет занимать еще дополнительное место, как это происходит в моделях, где дверь открывается вперед, то есть, он экономит пространство;

  1. изделие довольно функциональное, потому как внутри есть много полок, ящиков, которые вы можете сами выбрать и спроектировать, куда помещается немало вещей;качественная раздвижная система бесшумная, что удобно для семьи, и благодаря отсутствию петель он со временем не будет скрипеть;
  2. благодаря большому выбору материалов, цветов, из которых можно изготовить конструкцию, готовое изделие по вашим пожеланиям отлично впишется в любой интерьер;
  3. на потолок или стенки шкафа устанавливается подсветка, что делает изделие удобным в применении.

Шкафы купе на заказ недорого в Москве – это оптимальный вариант, как организовать пространство в любой комнате, будь то прихожая, спальня или гостиная. Такая мебель будет иметь красивый и актуальный вид в любом помещении. При изготовлении по индивидуальным замерам, шкаф купе решит проблемы со старой мебелью, где были непрактичные антресоли, выступающие углы и стандартные размеры, иногда не списывающиеся в общий вид комнаты.

Заказать шкаф купе, выбрать понравившуюся модель вы сможете на нашем сайте, обратив внимание на огромный ассортимент и выбор моделей. Каталог продукции состоит из разных вариантов одно, двух и трех дверных моделей, фасады и фурнитуру изготавливают из разных материалов, благодаря чему есть предложения разной ценовой категории – от бюджетных до дорогих элементов мебели.

Шкаф купе является универсальным и удобным видом мебели, который, мало того, что вместительный и практичный, так еще и отличное средство перепланировки – таким шкафом можно перегородить комнату, разделив ее на 2 отдельные помещения. Если фасад обрамлять зеркалом, то оно расширит комнату и сделает ее визуально больше.



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