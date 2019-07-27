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Где можно заказать шкаф купе по индивидуальному дизайну
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Бизнес — 27 Июля 2019, 09:51
Вместительные, удобные, практичные шкафы купе стали весьма популярны и распространены на мебельном рынке, и это не случайность – люди давно отдают предпочтение компактной мебели, которая сочеталась бы с интерьером, дополняла его и занимала мало полезного пространства. Мы производит шкафы купе на заказ, применяя только качественные материалы и комплектующие.
Классификация шкафов купе
Данный элемент мебели является практичным для любого помещения, поскольку по индивидуальным замерам его могут изготовить любой величины.
Шкафы купе делятся на 3 типа:
Какие преимущества шкафа купе
Этот предмет мебели практичный, удобный потому как можно изготовить шкаф под заказ по индивидуальным размерам, чтобы он хорошо стал в нужном месте, даже если это небольшое пространство. Какие же преимущества таких изделий выделяют?
Покупая шкаф купе, учтите, что шкаф не будет занимать еще дополнительное место, как это происходит в моделях, где дверь открывается вперед, то есть, он экономит пространство;
Шкафы купе на заказ недорого в Москве – это оптимальный вариант, как организовать пространство в любой комнате, будь то прихожая, спальня или гостиная. Такая мебель будет иметь красивый и актуальный вид в любом помещении. При изготовлении по индивидуальным замерам, шкаф купе решит проблемы со старой мебелью, где были непрактичные антресоли, выступающие углы и стандартные размеры, иногда не списывающиеся в общий вид комнаты.
Заказать шкаф купе, выбрать понравившуюся модель вы сможете на нашем сайте, обратив внимание на огромный ассортимент и выбор моделей. Каталог продукции состоит из разных вариантов одно, двух и трех дверных моделей, фасады и фурнитуру изготавливают из разных материалов, благодаря чему есть предложения разной ценовой категории – от бюджетных до дорогих элементов мебели.
Шкаф купе является универсальным и удобным видом мебели, который, мало того, что вместительный и практичный, так еще и отличное средство перепланировки – таким шкафом можно перегородить комнату, разделив ее на 2 отдельные помещения. Если фасад обрамлять зеркалом, то оно расширит комнату и сделает ее визуально больше.
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