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Основные виды ламп для освещения растений
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 8 Августа 2019, 21:09
Свет является ключевым фактором нормальной жизни флоры и фауны. Часто случается так, что зеленые насаждения испытывают нехватку дневного освещения и, в связи с этим, требуются дополнительные источники света. Прежде чем задуматься над их приобретением, необходимо учитывать особенности каждого типа светильников.
Компания предлагает купить лампу для освещения растений по выгодной цене. Ознакомиться более подробно с каталогом представленной продукции можно на официальном сайте компании https://gidrabox.ru/category/osveshchenie/.
Преимущества светодиодных светильников
Такой осветительный прибор имеет целый ряд достоинств перед стационарным устройством:
Преимущества флуоресцентных ламп
Фитолампы лампы имеют следующие достоинства:
Недорогие лампы для растений желательно использовать вечером, поскольку в это время растению уже недостаточно естественного света. Особенно это касается светолюбивых насаждений. Флуоресцентные лампы для них станут отличным вариантом.
Преимущества металогалогенных ламп
Современные металогалогенные светильники обладают такими достоинствами как:
Магазин ламп для растений – отличное решение для выбора светового прибора насаждениям. Для того чтобы оформить заказ необходимо посетить официальный сайт компании, пролистать представленный каталог и оставить заявку на покупку. Оплата производится любым удобным способом. Также, для удобства клиентов, есть возможность организовать услугу бесплатной доставки по указанному адресу.
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