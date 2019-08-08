Основные виды ламп для освещения растений

Свет является ключевым фактором нормальной жизни флоры и фауны. Часто случается так, что зеленые насаждения испытывают нехватку дневного освещения и, в связи с этим, требуются дополнительные источники света. Прежде чем задуматься над их приобретением, необходимо учитывать особенности каждого типа светильников.

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Преимущества светодиодных светильников

Такой осветительный прибор имеет целый ряд достоинств перед стационарным устройством:

Искусственный свет максимально близок к натуральному;

Значительная экономия электроэнергии, что является немаловажным фактором при выборе;

Активная работа прибора в течение длительного времени;

Простота в установке. Монтируется такой предмет самостоятельно, не применяя специализированного оборудования;

Термостойкость. Прибор не нагревается выше 50 градусов. Стоит отметить то, что обычные лампы спокойно накаляются до температуры свыше 400 градусов;

Безопасность. Прибор не содержит в своем составе вредных химических соединений.

Преимущества флуоресцентных ламп

Фитолампы лампы имеют следующие достоинства:

Низкая температура накаливания; Прекрасная восприимчивость светового фона растениями; Оптимальная стоимость лампы; Длительная работа без необходимости выключения; Неплохая экономия электроэнергии; Легкость в эксплуатации.

Недорогие лампы для растений желательно использовать вечером, поскольку в это время растению уже недостаточно естественного света. Особенно это касается светолюбивых насаждений. Флуоресцентные лампы для них станут отличным вариантом.

Преимущества металогалогенных ламп

Современные металогалогенные светильники обладают такими достоинствами как:

Прекрасная энергоэффективность;

Устойчивость к различным повреждениям;

Долговечность, износостойкость;

Термостойкость;

Длительная работа прибора независимо от погодных условий за окном;

Компактные размеры;

Световая естественность, дающая нейтральное восприятие глазам;

Экономичность.

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