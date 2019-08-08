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Основные виды ламп для освещения растений

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Бизнес — 8 Августа 2019, 21:09

Свет является ключевым фактором нормальной жизни флоры и фауны. Часто случается так, что зеленые насаждения испытывают нехватку дневного освещения и, в связи с этим, требуются дополнительные источники света. Прежде чем задуматься над их приобретением, необходимо учитывать особенности каждого типа светильников.

Компания предлагает купить лампу для освещения растений по выгодной цене. Ознакомиться более подробно с каталогом представленной продукции можно на официальном сайте компании https://gidrabox.ru/category/osveshchenie/.

Преимущества светодиодных светильников

Такой осветительный прибор имеет целый ряд достоинств перед стационарным устройством:

  • Искусственный свет максимально близок к натуральному;
  • Значительная экономия электроэнергии, что является немаловажным фактором при выборе;
  • Активная работа прибора в течение длительного времени;
  • Простота в установке. Монтируется такой предмет самостоятельно, не применяя специализированного оборудования;
  • Термостойкость. Прибор не нагревается выше 50 градусов. Стоит отметить то, что обычные лампы спокойно накаляются до температуры свыше 400 градусов;
  • Безопасность. Прибор не содержит в своем составе вредных химических соединений.

Преимущества флуоресцентных ламп

Фитолампы лампы имеют следующие достоинства:

  1. Низкая температура накаливания;
  2. Прекрасная восприимчивость светового фона растениями;
  3. Оптимальная стоимость лампы;
  4. Длительная работа без необходимости выключения;
  5. Неплохая экономия электроэнергии;
  6. Легкость в эксплуатации.

Недорогие лампы для растений желательно использовать вечером, поскольку в это время растению уже недостаточно естественного света. Особенно это касается светолюбивых насаждений. Флуоресцентные лампы для них станут отличным вариантом.

Преимущества металогалогенных ламп

Современные металогалогенные светильники обладают такими достоинствами как:

  • Прекрасная энергоэффективность;
  • Устойчивость к различным повреждениям;
  • Долговечность, износостойкость;
  • Термостойкость;
  • Длительная работа прибора независимо от погодных условий за окном;
  • Компактные размеры;
  • Световая естественность, дающая нейтральное восприятие глазам;
  • Экономичность.

Магазин ламп для растений – отличное решение для выбора светового прибора насаждениям. Для того чтобы оформить заказ необходимо посетить официальный сайт компании, пролистать представленный каталог и оставить заявку на покупку. Оплата производится любым удобным способом. Также, для удобства клиентов, есть возможность организовать услугу бесплатной доставки по указанному адресу.



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