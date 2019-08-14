KFC - актуальные вакансии

Редко можно найти человека, который хотя бы разок не посещал один из ресторанов всемирно известной сети быстрого питания КФС.

Этот американский бренд значительно расширил географию присутствия и постоянно завоевывает новые рынки. Сегодня рестораны бренда успешно работают на всей территории бывшего союза. Поэтому работа в кфс для граждан снг всегда доступна. Особенно быстро развивается столичная сеть KFC. Все новые филиалы нуждаются в качественном обслуживании. Поэтому часто можно встретить вакансии, на которые требуются хорошо мотивированные, подготовленные и нерасторопные сотрудники.

Специализацией ресторанной сети является приготовление блюд с использованием курятины. Менеджеры тщательно следят за темпами обслуживания, уделяя этому огромное внимание. Дело в том, что большинство современных людей ходит в подобные заведения с целью экономии времени. Они не хотят терять даже минуты своего драгоценного времени. Поэтому рабочий темп персонала должен быть особо высоким. Кроме этого любому сотруднику fastfood приходится контактировать с невероятным количеством посетителе. Не избежать общения с посетителями даже поварам сети.

В зависимости от занимаемой позиции, компания выдвигает к каждому специалисту свои требования. Получают они соответствующие должностные инструкции, которые разработаны специально для подобных заведений. Поэтому от всех сотрудников требуется достижение определенного квалификационного уровня. К соискателям в КФС всегда относятся лояльно. Даже если у человека нет соответствующей квалификации, компания обязуется провести подготовительную работу. А со временем приходят все необходимые умения или же знания. Отличает работников KFC доброжелательность. Они всегда вежливо приветствуют новых посетителей, выдавая им заказ вместе с расчетом. Особое внимание уделяется визуальному контакту, который считается важным мостом доверия.

В KFC можно поступить в качестве обычного участника команды или же получить должности директора, заведующего и тренера. Кроме техники общения в компании необходимо досконально знать все предлагаемые блюда. Ведь готовятся они с использованием уникальных рецептов, обладая конкретной энергетической и пищевой ценностью. Новые сотрудники ресторанов КФС могут воспользоваться возможностью освоения современных востребованных профессий. Работать они в дальнейшем смогут по гибкому графику с полной загруженностью.

Зарплата в КФС отличается высоким уровнем. Получают его сотрудники несколько раз на протяжении всего месяца. Любой специалист может здесь повысить собственный профессиональный уровень. Персоналу выдается элегантная, красивая униформа и бесплатные обеды. Однако сеть выдвигает и свои требования при выборе соискателя. Он должен быть активным и иметь огромное желание работать, получая при этом достойный заработок. Внимание уделяется мобильности, общительности и креативности человека. Будущий сотрудник ресторана должен иметь также приятную внешность и грамотно разговаривать.



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