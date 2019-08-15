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Испания: гастро-винные туры

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Бизнес — 15 Августа 2019, 07:28

Гастротравел предлагает желающим присоединиться к уникальному гастротуру в Риоху, страну Басков. Небольшая теплая и дружелюбная кампания будет путешествовать по разным винодельням, рынкам, участвовать в традиционных обедах из морепродуктов, а также получать уроки по кулинарии. Винные дегустации проводятся местным экспертом, имя которого хорошо известно в профессиональных кругах таких городов, как Бильбао или же Сан-Себастьян. Испанию можно назвать страной красивых различий. В каждом регионе уникальные погодные и климатические условия, оригинальный диалект, культура, традиции и конечно же, гастрономия. Современные испанцы вместе с басками являются ярыми приверженцами многовековых традиций. Вино и кулинария здесь органично сочетаются с темпами повседневной жизни. Особенно это нравится путешественникам, посещающим испанскую ривьеру. 

Испанская гастрономия отличается своим разнообразием и богатством. В приготовлении блюд используются только первоклассные ингредиенты, которые поражают своим разнообразием. Придерживаясь мудрых старых традиций и продвигая новые кулинарные концепции, испанские шефы добиваются непревзойденных результатов. Этим и объясняется превосходство испанской гастрономии в Европе. По-настоящему прочувствовать Испанию можно только путем полного погружения в повседневную жинь этой великолепной страны. Отличительной чертой испанского образа жизни является полное раскрепощение и расслабление. Это осознает каждый посетитель. Здесь пищу принимают значительно позже, чем среднестатистический европеец. Например, обед в Испании может продлиться целые два часа. А начинается он в половине третьего. 

Обед в Испании тяжелее, чем местный ужин. А ужинают испанцы не ранее 22:00 часов. Его можно назвать социальным поводом собраться вместе. Люди с бокалами в руках просто беседуют, обмениваются информацией, обсуждают свежие новости. Заказывая винные и гастротуры в Испанию, у вас появляются уникальные возможности продегустировать вкуснейшие местные блюда и сорта вин. Среди ингредиентов, наиболее распространенных в этой стране можно назвать иберийское калбасное мясо, морепродукты, свежую рыбу, курицу, чеснок, сухое вино, херес, оливки и конечно же масло из этих чудесных плодов. Именно они являются основными гастрономическими ингредиентами Испании. 

Всем известная паэлья не является единственным испанским вином, а сангрия – единственным напитком. Местняя кухня привлекает внимание особым разнообразием. Закуски здесь называют топас. Кроме этого существуют региональные и местные блюда. В каждой провинции имеется своя кухня. Поэтому испанская гастрономия восхищает своим разнообразием. Следовательно, пробовать здесь нужно все, что предложат. Так вы сумеете обогатить свой отпуск невероятным опытом. Невозможно отказаться от блюд из морепродуктов, которые готовят испанские шефы. Уникальными считаются и сорта сыров, которые производятся здесь.

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