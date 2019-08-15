15
августа 2019
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Выгодные вклады

Выгодные вклады

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 15 Августа 2019, 07:29

У многих сегодня накапливаются свободные деньги, которые можно использовать для решения определенных проблем или же приобретения вещей. Однако можно распорядиться ими более умно. Вклады Хоум Кредит Банка позволяют инвесторам получать солидную и стабильную прибыль. Отличаются такие вклады солидными процентами и лояльными условиями. Говоря конкретно, ставка рублевых депозитов в данном банковском учреждении начинается с пяти и заканчивается 7.8 процентами. Банк предлагает желающим несколько видов вложений. 

Если у вас имеется в наличии крупная сумма, а получить за нее желаете максимальный доход в рекордно короткое время, лучше всего воспользоваться услугами Хоум Кредит. Для этого идеально подойдет одна из краткосрочных банковских программ. Участники таких программ могут выводить процентные начисления на отдельные счета. Также банковская организация предлагает капитализацию таких процентов. Многие наши сограждане нуждаются в надежном сохранении имеющихся средств. Для подобной задачи идеально подойдут депозиты. Они позволяют пополнять или же частично снимать денежные суммы. 

Банковские депозиты отличаются наиболее низкими процентными ставками. Следовательно, доходными их считать нельзя. Однако человек всегда будет иметь под рукой какую-то сумму, потратить которую на незначительные нужды не удастся. Команда Хоум Кредит разработала также узкоспециализированные продукты. Рассчитаны они в основном на пенсионеров, а также занятых людей, получающих зарплаты через эту банковскую организацию. Отличаются данные продукты своей высокой доходностью, а также возможностью управлять собственным капиталом. Необходимо выделить в данном списке лидирующий проект. Это наиболее востребованный и популярный рублевый депозит, представляющий собой накопительный счет. 

Характеристиками такого депозита являются минимальная и максимальная ставка - 5 процентов. Начальная сумма лимитирована тысячью рублями. Максимальный срок размещения депозита является пара месяцев. Обращаясь в любой банковский филиал желающий сможет быстро открыть такой счет. Услуга доступна также через интернет-банкинг. Благодаря специальным приложениям возможна значительная экономия времени. Вам не придется ходить в разные филиалы, тратиться на дорогу или же заполнять разные бумаги. Все необходимые операции выполняются дистанционно, вне зависимости от вашего физического местонахождения. 

Расход дохода выполняется абсолютно бесплатно и оперативно. Пользователи данной онлайн-платформы смогут легко рассчитать ожидаемый размер прибыли, которую следует ожидать перед выбором конкретного способа вложения денежных средств. Сделать это можно через удобный и функциональный онлайн-калькулятор, куда вводится минимальное количество данных. Также пользователи сервиса смогут регулярно отслеживать рейтинг отдельных банковских продуктов. Обновляется рейтинговый список постоянно. Составляется на основе оценок независимых экспертов. Следовательно все выставленные балы здесь являются справедливыми.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +16 +18
утром +22 +24 днем +21 +23
Котировки
USD ЦБ РФ 65,2032 -0.3985
EUR ЦБ РФ 72,9037 -0.5112

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.