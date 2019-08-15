Выгодные вклады

У многих сегодня накапливаются свободные деньги, которые можно использовать для решения определенных проблем или же приобретения вещей. Однако можно распорядиться ими более умно.

позволяют инвесторам получать солидную и стабильную прибыль. Отличаются такие вклады солидными процентами и лояльными условиями. Говоря конкретно, ставка рублевых депозитов в данном банковском учреждении начинается с пяти и заканчивается 7.8 процентами. Банк предлагает желающим несколько видов вложений.

Если у вас имеется в наличии крупная сумма, а получить за нее желаете максимальный доход в рекордно короткое время, лучше всего воспользоваться услугами Хоум Кредит. Для этого идеально подойдет одна из краткосрочных банковских программ. Участники таких программ могут выводить процентные начисления на отдельные счета. Также банковская организация предлагает капитализацию таких процентов. Многие наши сограждане нуждаются в надежном сохранении имеющихся средств. Для подобной задачи идеально подойдут депозиты. Они позволяют пополнять или же частично снимать денежные суммы.

Банковские депозиты отличаются наиболее низкими процентными ставками. Следовательно, доходными их считать нельзя. Однако человек всегда будет иметь под рукой какую-то сумму, потратить которую на незначительные нужды не удастся. Команда Хоум Кредит разработала также узкоспециализированные продукты. Рассчитаны они в основном на пенсионеров, а также занятых людей, получающих зарплаты через эту банковскую организацию. Отличаются данные продукты своей высокой доходностью, а также возможностью управлять собственным капиталом. Необходимо выделить в данном списке лидирующий проект. Это наиболее востребованный и популярный рублевый депозит, представляющий собой накопительный счет.

Характеристиками такого депозита являются минимальная и максимальная ставка - 5 процентов. Начальная сумма лимитирована тысячью рублями. Максимальный срок размещения депозита является пара месяцев. Обращаясь в любой банковский филиал желающий сможет быстро открыть такой счет. Услуга доступна также через интернет-банкинг. Благодаря специальным приложениям возможна значительная экономия времени. Вам не придется ходить в разные филиалы, тратиться на дорогу или же заполнять разные бумаги. Все необходимые операции выполняются дистанционно, вне зависимости от вашего физического местонахождения.

Расход дохода выполняется абсолютно бесплатно и оперативно. Пользователи данной онлайн-платформы смогут легко рассчитать ожидаемый размер прибыли, которую следует ожидать перед выбором конкретного способа вложения денежных средств. Сделать это можно через удобный и функциональный онлайн-калькулятор, куда вводится минимальное количество данных. Также пользователи сервиса смогут регулярно отслеживать рейтинг отдельных банковских продуктов. Обновляется рейтинговый список постоянно. Составляется на основе оценок независимых экспертов. Следовательно все выставленные балы здесь являются справедливыми.