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Бизнес — 29 Августа 2019, 07:07

Популярность займов, предоставляемых под залог автомобильного ПТС, среди москвичей растет очень стремительно. Особенно полезна услуга тем, кто срочно нуждается в определенной денежной сумме, однако достать ее не удается. Взять достаточную сумму в долг у знакомых или же близки не удается, а банковские организации выдвигают слишком строгие требования, удовлетворить которые может далеко не каждый. Например, если у вас испорчена кредитная история или же не имеется документальное подтверждение доходности, рассчитывать на банковскую помощь не стоит. Можно конечно продать собственное авто, однако это достаточно длительный процесс. Кроме этого вы останетесь без транспортного средства. 

Кредит под залог ПТС поможет получить требуемые средства оперативно, без всяких задержек или же проволочек. Компания Автозайм предлагает получить их сразу же после подписания автовладельцем договорной документации. А оплачивать задолженность можно двумя способами - отчислением только процентов или же равных частей общей суммы. На оформление документации по подобным сделкам у специалистов уходит не более одного часа. Для этого требуется лишь предоставление паспортных данных, паспорта ТС и свидетельства ТС. 

Чтобы получить такой заем, достаточно заполнить и подать онлайн-заявку через официальный веб-сайт Автозайм. После этого выполняется осмотр авто и проверяется оригинальность представленной документации. Автовладелец получает полный расчет условий и подписывает договорную документацию. Это несложная процедура, отнимающая минимум времени. Наиболее выгодным и подходящим услуга является для тех автовладельцев, которые нуждаются незамедлительно в определенной сумме денег. Чтобы получить их необязательно посещать офисы или же филиалы. Предоставляются подобные займы дистанционно, в онлайн-режиме. 

Деньги под авто также могут стать прекрасным выходом из сложившейся экстренной ситуации. В таком случае под залог предоставляется само авто. Перед этим обязательно выполнение комплексной диагностики залогового ТС. На основании такой диагностики определяется общая рыночная стоимости авто и рассчитывается сумма залога. Через веб-ресурс Автозайм любой желающий сможет в точности рассчитать объем ежемесячного платежа, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Предоставляя собственное транспортное средство в качестве залогового имущества, владелец не лишается его. 

Оформляются такие сделки максимально оперативно. На рассмотрение онлайн-заявок подобного рода у специалистов компании уходит не более получаса. Предоставляя авто под залог, владелец может продолжить пользоваться им без каких-либо ограничений. Такой вид кредитования сегодня является очень ходовым и востребованным. Автозайм разработал выгодные предложения по кредитованию легкового или же грузового автотранспорта с ежемесячной процентной ставкой от 2.5 процентов. Компания отличается большим процентом одобрения поступающих онлайн-заявок. Практически каждый обратившийся в автоломбард владелец ТС получает требуемую сумму.

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