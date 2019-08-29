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10 фактов о волейболе

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Бизнес — 29 Августа 2019, 07:10

Волейбол - это простая и интересная игра, которая быстро завоевала популярность во всем мире. Главные составляющие успеха – простые правила, командный дух и азарт. В эту игру играют как профессионалы, так и любители. А еще она поражает занимательными достижениями. Предлагаем вашему вниманию интересные факты о волейболе и незабываемые рекорды.

№1: Второе место после футбола


Да, именно так. Пальму первенства в мире командных игр пока уверено удерживает футбол. Однако волейбол занимает довольно почетное второе место. Ведь количество игроков исчисляется цифрой в 1 миллиард. Очень популярны волейбольные лагеря (например https://scsw.ru/lager-plyazhnogo-volejbola/). В качестве любителей в эту игру играет 15 % населения земного шара.

№2: 250 прыжков за матч

Именно столько совершает каждый волейболист. Данный вид спорта является отличной тренировкой для большинства групп мышц, но лучше всего у спортсменов развиты именно ноги. Подтверждение тому – способность пробежать по площадке 750 м.

№3: Самый долгий профессиональный матч

Состоялся он в далеком 1976 году во время Олимпиады. Тогда встретились команды Польши и СССР. Игра длилась 6,5 часов. Позже этот рекорд был побит американцами. Матч продолжался в течение 75,5 часов, что примерно равняется 3 дням.

№4: Один из самых безопасных видов спорта

По этому показателю он оставляет далеко позади хоккей, футбол и баскетбол. Хотя игра и динамичная, спортсмены получают намного меньше травм.

№5: Рекорд результативности

Его установил волейболист из Канады. Гэвин Шмитт смог в течение одного матча самолично принести команде целых 58 очков. Позже этот рекорд побил кубинец Леонардо Лейва с результатом в 59 очков.

Другие необычные рекорды:

  • наибольший счет по новой системе подсчета – 25:1 (зафиксирован 13 июня 2009 г);
  • наиболее долгий сет – 48 мин (зафиксирован в 2013 г на мужском чемпионате Южной Кореи);
  • наиболее титулованный волейболист – Карч Кирай (2 золота в классическом спорте и 1 в пляжном).

№6: Только не коснуться земли

Это, пожалуй, единственная игра, в которой недопустимо, чтобы мяч коснулся пола. В противном случае все старания игроков будут напрасными, а матч проигран.

№7: Высокие прыжки

Удивить весь мир удалось болгарину Матею Козийски. Он прыгнул выше собственного роста – 3 м 79 см, при том, что рост спортсмена составляет 2 м 3см.

№8: Высокая скорость подачи

И снова в лидерах оказался Казийски. Средняя скорость подачи держится в пределах 60 км/ч, однако спортсмен повысил планку до отметки в 132 км/ч.

№9: Наиболее многочисленная федерация

Сюда входят представители 218 стран. Это на 9 стран больше, чем у FIFA и на 11, чем у Международного олимпийского комитета.

№10: Наиболее посещаемый матч

Он состоялся в 1983 году в Бразилии. Стадион «Маракана» смог вмести свыше 100 000 желающих увидеть товарищеский матч между Советским Союзом и Бразилией.

Волейбол – яркая и динамичная игра. И можно не сомневаться, что в будущем спортсмены еще не раз удивят нас невероятными достижениями и установят не один рекорд.

Научиться волейболу может любой желающий. Подробнее здесь https://scsw.ru/services/trenirovki-po-klassicheskomu-volejbolu/. Спортивный клуб предлагает занятия в Москве и с выездом в лагеря за границу. Работают опытные тренера, которые помогут постичь все азы этой игры.



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