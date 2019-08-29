четверг
|
10 фактов о волейболе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 29 Августа 2019, 07:10
Волейбол - это простая и интересная игра, которая быстро завоевала популярность во всем мире. Главные составляющие успеха – простые правила, командный дух и азарт. В эту игру играют как профессионалы, так и любители. А еще она поражает занимательными достижениями. Предлагаем вашему вниманию интересные факты о волейболе и незабываемые рекорды.
№1: Второе место после футбола
№2: 250 прыжков за матч
Именно столько совершает каждый волейболист. Данный вид спорта является отличной тренировкой для большинства групп мышц, но лучше всего у спортсменов развиты именно ноги. Подтверждение тому – способность пробежать по площадке 750 м.
№3: Самый долгий профессиональный матч
Состоялся он в далеком 1976 году во время Олимпиады. Тогда встретились команды Польши и СССР. Игра длилась 6,5 часов. Позже этот рекорд был побит американцами. Матч продолжался в течение 75,5 часов, что примерно равняется 3 дням.
№4: Один из самых безопасных видов спорта
По этому показателю он оставляет далеко позади хоккей, футбол и баскетбол. Хотя игра и динамичная, спортсмены получают намного меньше травм.
№5: Рекорд результативности
Его установил волейболист из Канады. Гэвин Шмитт смог в течение одного матча самолично принести команде целых 58 очков. Позже этот рекорд побил кубинец Леонардо Лейва с результатом в 59 очков.
Другие необычные рекорды:
№6: Только не коснуться земли
Это, пожалуй, единственная игра, в которой недопустимо, чтобы мяч коснулся пола. В противном случае все старания игроков будут напрасными, а матч проигран.
№7: Высокие прыжки
Удивить весь мир удалось болгарину Матею Козийски. Он прыгнул выше собственного роста – 3 м 79 см, при том, что рост спортсмена составляет 2 м 3см.
№8: Высокая скорость подачи
И снова в лидерах оказался Казийски. Средняя скорость подачи держится в пределах 60 км/ч, однако спортсмен повысил планку до отметки в 132 км/ч.
№9: Наиболее многочисленная федерация
Сюда входят представители 218 стран. Это на 9 стран больше, чем у FIFA и на 11, чем у Международного олимпийского комитета.
№10: Наиболее посещаемый матч
Он состоялся в 1983 году в Бразилии. Стадион «Маракана» смог вмести свыше 100 000 желающих увидеть товарищеский матч между Советским Союзом и Бразилией.
Волейбол – яркая и динамичная игра. И можно не сомневаться, что в будущем спортсмены еще не раз удивят нас невероятными достижениями и установят не один рекорд.
Научиться волейболу может любой желающий. Подробнее здесь https://scsw.ru/services/trenirovki-po-klassicheskomu-volejbolu/. Спортивный клуб предлагает занятия в Москве и с выездом в лагеря за границу. Работают опытные тренера, которые помогут постичь все азы этой игры.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
утром +14 +16 днем +20 +22
Котировки
Партнеры