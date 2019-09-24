Во благо мира

Благотворительный проект под этим названием подразумевает выделение премии победителю за доброту, проявленную в сфере искусство. У проекта имеется свой регламент, задачи и цели. Проводится конкурс ежегодно в онлайн-формате. Благодаря ему выявляются лучшие веб-сайты и творческие произведения, изменившие мир в отношении духовных качеств аудитории и пропагандирующих доброту. Миссией проекта является создание здорового, гармоничного общества, где искусство вместе с культурой предопределяет распространение, укрепление и развитие идей доброты, справедливости или нравственности.

помогает улучшить социальную среду, привлекая внимание интернет-аудитории к таким творческим произведениям, которые направлены на создание нравственно-духовных ценностей. Благодаря проекту, формируется российская национальная идея путем возрождения утерянных идеалов и консолидации общества вокруг них. Такая интерактивная площадка помогает аккумулировать социальные проекты или же творческие работы, которые формируют позитивные модели поведения, а также духовно-нравственные ценности.

Конкурс помогает организовать процесс общественной экспертизы таких произведений, которые способны изменить окружающий нас мир в лучшую сторону. Тем самым создаются благоприятные условия, помогающие развивать творческие возможности людей, мотивируя их на создание высоконравственных и добрых произведений или же проектов. Кроме этого формируются гармоничные отношения между человечеством и окружающей природой, укрепляется институт семьи, создается модный тренд по укреплению человеческого здоровья, улучшаются отношения к животным и др.

Создан специальный фонд, который объединил победителей и лауреатов уже проведенных конкурсов. Они отвечают высоким требованиям нравственности и профессионализма. Благодаря перечисленным преимуществам в обществе постоянно возрождается дух меценатства. Любой человек получает возможность поддержать понравившегося автора или же коллектива. А премия конкурса вручается победителям ежегодно. Это авторы соц. проектов или же творческих произведений. Целью таких произведений является духовное и физическое оздоровление общества. А выявляются такие авторы путем интернет-голосования и заключением специального Экспертного совета.