24
сентября 2019
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Во благо мира

Во благо мира

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Сентября 2019, 06:53

Благотворительный проект под этим названием подразумевает выделение премии победителю за доброту, проявленную в сфере искусство. У проекта имеется свой регламент, задачи и цели. Проводится конкурс ежегодно в онлайн-формате. Благодаря ему выявляются лучшие веб-сайты и творческие произведения, изменившие мир в отношении духовных качеств аудитории и пропагандирующих доброту. Миссией проекта является создание здорового, гармоничного общества, где искусство вместе с культурой предопределяет распространение, укрепление и развитие идей доброты, справедливости или нравственности. 

Конкурс Премии «На Благо Мира» - 2019 помогает улучшить социальную среду, привлекая внимание интернет-аудитории к таким творческим произведениям, которые направлены на создание нравственно-духовных ценностей. Благодаря проекту, формируется российская национальная идея путем возрождения утерянных идеалов и консолидации общества вокруг них. Такая интерактивная площадка помогает аккумулировать социальные проекты или же творческие работы, которые формируют позитивные модели поведения, а также духовно-нравственные ценности. 

Конкурс помогает организовать процесс общественной экспертизы таких произведений, которые способны изменить окружающий нас мир в лучшую сторону. Тем самым создаются благоприятные условия, помогающие развивать творческие возможности людей, мотивируя их на создание высоконравственных и добрых произведений или же проектов. Кроме этого формируются гармоничные отношения между человечеством и окружающей природой, укрепляется институт семьи, создается модный тренд по укреплению человеческого здоровья, улучшаются отношения к животным и др. 

Создан специальный фонд, который объединил победителей и лауреатов уже проведенных конкурсов. Они отвечают высоким требованиям нравственности и профессионализма. Благодаря перечисленным преимуществам в обществе постоянно возрождается дух меценатства. Любой человек получает возможность поддержать понравившегося автора или же коллектива. А премия конкурса вручается победителям ежегодно. Это авторы соц. проектов или же творческих произведений. Целью таких произведений является духовное и физическое оздоровление общества. А выявляются такие авторы путем интернет-голосования и заключением специального Экспертного совета.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +1 +3
утром +4 +6 днем +5 +7
Котировки
USD ЦБ РФ 63,9453 0.0966
EUR ЦБ РФ 70,2759 -0.3216

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.