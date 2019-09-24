Программа гидрометеорологических изысканий: что это, цели, задачи, содержание, разработка, необходимость

Гидрометеорологические изыскания https://geoexpert-msk.ru/uslugi/izyskaniya/gidrometeorologicheskie/ — один из видов инженерных изысканий для строительства, реконструкции и сноса капитальных объектов. Проведению мероприятий на местности и составлению отчета предшествует комплекс работ по подготовке. Они включают составление программы гидрометеорологических изысканий и отображают методы, цели и задачи проведения работ, а также предварительный прогноз влияния объекта на гидрологические и метеорологические условия.





Что такое программа гидрометеорологических изысканий

Программа является внутренним документом исполнителя и предоставляется заказчику на согласование вместе со сметой. Документ составляется на основе технического задания от заказчика и в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами, касающимися проведения гидрометеорологических изысканий.

Программа используется исполнителем, как основа для разработки сметы, а в дальнейшем — как инструкция для выполнения мероприятий.

Программа не может быть универсальной. В связи с большими различиями в гидрологических и метеорологических условиях местности специалисты компании ООО «ГЕОЭксперт» составляют программу индивидуально для каждого объекта.

Цели и задачи программы

Программа составляется с целью планирования работы, предварительного обоснования объекта, выявления недостающих данных и оценки изученности местности.

Наличие программы позволяет точно согласовать объем и виды изысканий с заказчиком, своевременно внести коррективы в технологии, этапы и методы выполнения.

Задачи программы:

Позволяет оценить объем работ, необходимых для получения полных данных о гидрологических и метеорологических условиях местности.

Помогает в разработке сметы.

Служит руководством для выполнения изысканий, позволяет эффективно спланировать этапы.

Программа гидрометеорологических изысканий передается исполнителем заказчику на утверждение в комплекте со сметой. После согласования исполнитель приступает к выполнению исследований в полевых условиях, руководствуясь составленной программой.

Содержание программы

Документ состоит из следующих разделов:

Введение — содержит описание объекта, его местоположение и назначение, цель проведения работ.

Описание гидрометеорологических условий на участке, полученных из других источников и предыдущих изысканий. Оценка изученности местности. Оценка возможности использования имеющихся данных.

Методы, объем, технология и виды работ, которые необходимы для получения полных данных о гидрологических и метеорологических условиях.

Информацию о природных и техногенных условиях местности, которые могут повлиять на ход инженерных изысканий.

Определение границы местности, на которой планируется проведение работ.

Прогноз воздействия нового объекта на гидрометеорологические условия среды.

Мероприятия по охране окружающей среды в период проведения работ.

Метрологическое обеспечение.

Требования к технике безопасности.

Сроки предоставления и перечень отчетной документации по результатам проведения изысканий.

Содержание программы зависит от этапа проектирования, степени изученности территории, сложности условий, площади изучаемой местности, других особенностей и требований заказчика.

Разработка программы

Для разработки программы гидрометеорологических изысканий специалисты изучают техническое задание от заказчика и особенности строительного объекта, запрашивают данные о местности, которые уже имеются, изучают картографические материалы. Далее оценивается степень изученности территории и достаточность этих сведений для строительства объекта. Исполнитель определяет, какие еще виды работ нужно выполнить, чтобы получить полноценную картину, выявить риски и минимизировать влияние на климат местности и режим наземных и подземных вод. На основе предварительных данных исполнитель разрабатывает план работ, выявляет возможные сложности, которые могут повлиять на ход изысканий, подбирает методы исследования.

Наличие программы позволяет максимально эффективно и быстро выполнить в дальнейшем весь комплекс изысканий, избежать лишних трат времени и бюджета на получение информации, которая и так уже имеется.





Необходимость проведения гидрометеорологических изысканий

Изучение гидрометеорологических условий — необходимый этап строительства (реконструкции, сноса) капитального объекта. Это важно по двум причинам:

Влияние нового объекта на гидрологические и метеорологические условия местности должно быть минимальным. Спрогнозировать как они изменятся в процессе строительства и эксплуатации можно только при наличии полных данных о климате, режиме водных объектов. Климатические или гидрологические особенности местности могут повлиять на качество объекта, срок его эксплуатации, сложность строительства. Изыскания позволяют выявить опасные процессы и явления, и принять меры по их предупреждению или защите здания.

Отчет по гидрометеорологическим изысканиям входит в проектную документацию. Если у экспертов возникнут сомнения в достоверности данных и полноте исследования, проект может не пройти экспертизу.

Составление программы — первый этап изысканий, от его качества зависит слаженность, эффективность и скорость работы в поле. Он также становится одним из базовых документов для формирования технического отчета по результатам исследований. С учетом того, что одной программы для всех объектов быть не может, разработкой документа должны заниматься только профессионалы.