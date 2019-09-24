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Программа гидрометеорологических изысканий: что это, цели, задачи, содержание, разработка, необходимость
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Бизнес — 24 Сентября 2019, 07:00
Гидрометеорологические изыскания https://geoexpert-msk.ru/uslugi/izyskaniya/gidrometeorologicheskie/ — один из видов инженерных изысканий для строительства, реконструкции и сноса капитальных объектов. Проведению мероприятий на местности и составлению отчета предшествует комплекс работ по подготовке. Они включают составление программы гидрометеорологических изысканий и отображают методы, цели и задачи проведения работ, а также предварительный прогноз влияния объекта на гидрологические и метеорологические условия.
Что такое программа гидрометеорологических изысканий
Программа является внутренним документом исполнителя и предоставляется заказчику на согласование вместе со сметой. Документ составляется на основе технического задания от заказчика и в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами, касающимися проведения гидрометеорологических изысканий.
Программа используется исполнителем, как основа для разработки сметы, а в дальнейшем — как инструкция для выполнения мероприятий.
Программа не может быть универсальной. В связи с большими различиями в гидрологических и метеорологических условиях местности специалисты компании ООО «ГЕОЭксперт» составляют программу индивидуально для каждого объекта.
Цели и задачи программы
Программа составляется с целью планирования работы, предварительного обоснования объекта, выявления недостающих данных и оценки изученности местности.
Наличие программы позволяет точно согласовать объем и виды изысканий с заказчиком, своевременно внести коррективы в технологии, этапы и методы выполнения.
Задачи программы:
Программа гидрометеорологических изысканий передается исполнителем заказчику на утверждение в комплекте со сметой. После согласования исполнитель приступает к выполнению исследований в полевых условиях, руководствуясь составленной программой.
Содержание программы
Документ состоит из следующих разделов:
Содержание программы зависит от этапа проектирования, степени изученности территории, сложности условий, площади изучаемой местности, других особенностей и требований заказчика.
Разработка программы
Для разработки программы гидрометеорологических изысканий специалисты изучают техническое задание от заказчика и особенности строительного объекта, запрашивают данные о местности, которые уже имеются, изучают картографические материалы. Далее оценивается степень изученности территории и достаточность этих сведений для строительства объекта. Исполнитель определяет, какие еще виды работ нужно выполнить, чтобы получить полноценную картину, выявить риски и минимизировать влияние на климат местности и режим наземных и подземных вод. На основе предварительных данных исполнитель разрабатывает план работ, выявляет возможные сложности, которые могут повлиять на ход изысканий, подбирает методы исследования.
Наличие программы позволяет максимально эффективно и быстро выполнить в дальнейшем весь комплекс изысканий, избежать лишних трат времени и бюджета на получение информации, которая и так уже имеется.
Необходимость проведения гидрометеорологических изысканий
Изучение гидрометеорологических условий — необходимый этап строительства (реконструкции, сноса) капитального объекта. Это важно по двум причинам:
Отчет по гидрометеорологическим изысканиям входит в проектную документацию. Если у экспертов возникнут сомнения в достоверности данных и полноте исследования, проект может не пройти экспертизу.
Составление программы — первый этап изысканий, от его качества зависит слаженность, эффективность и скорость работы в поле. Он также становится одним из базовых документов для формирования технического отчета по результатам исследований. С учетом того, что одной программы для всех объектов быть не может, разработкой документа должны заниматься только профессионалы.
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