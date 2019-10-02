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Как преступники оформляют кредиты на чужие паспорта
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 2 Октября 2019, 07:15
Как преступники оформляют кредиты на чужие паспорта
Стать жертвой мошенника может любой человек. Современные кидалы прекрасно разбираются в психологии, владеют НЛП, навыками программиста и другими полезными в ремесле умениями. Хорошая новость заключается в том, что официальные кредитные организации используют жесткую систему идентификации личности потенциального заемщика, однако, мошенники изобретают новые способы их обходить. Подробнее в материале – https://mosaica.ru/ru/mo/busines_news/2019/05/30/bezopasno-li-brat-zaim-cherez-internet.
Как злоумышленники добывают персональные данные жертв
Социальные сети
Перед вступлением в контакт жулик тщательно изучает страницу и составляет портрет личности, выясняя базовые потребности клиента. Если профиль пестрит постами о маленьких зарплатах, несправедливом правительстве и прочими депрессивными текстами — потребность в деньгах очевидна.
Объявление о быстром займе на доске
Откликаясь на подобную рекламу, есть риск попасться на удочку аферисту.
Получить онлайн-займ на чужой паспорт — трудная задача, но изобретательность кидал не знает границ.
Инструменты мошенников
Что делать, если злоумышленники получили ваши данные
Если вы попались на крючок и предоставили паспорт сомнительным личностям, необходимо сделать следующее:
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