Как преступники оформляют кредиты на чужие паспорта





Стать жертвой мошенника может любой человек. Современные кидалы прекрасно разбираются в психологии, владеют НЛП, навыками программиста и другими полезными в ремесле умениями. Хорошая новость заключается в том, что официальные кредитные организации используют жесткую систему идентификации личности потенциального заемщика, однако, мошенники изобретают новые способы их обходить. Подробнее в материале – https://mosaica.ru/ru/mo/busines_news/2019/05/30/bezopasno-li-brat-zaim-cherez-internet.

Как злоумышленники добывают персональные данные жертв

Социальные сети

Перед вступлением в контакт жулик тщательно изучает страницу и составляет портрет личности, выясняя базовые потребности клиента. Если профиль пестрит постами о маленьких зарплатах, несправедливом правительстве и прочими депрессивными текстами — потребность в деньгах очевидна.

Жертве поступает предложение о дополнительном заработке, могут прислать оффер (официальное предложение о работе) с указанием оплаты труда и обязанностями. Оплата всегда будет достойная, а рабочие обязанности минимальные. К подписанному документу “работодатель” попросит прикрепить скан паспорта, снилс и анкету (якобы для проверки СБ). После получения пакета документов, через пару дней мошенник откажет в работе, сославшись на то, что руководство выбрало другого кандидата. С этого момента персональные данные в руках мошенника.

Объявление о быстром займе на доске

Откликаясь на подобную рекламу, есть риск попасться на удочку аферисту.

По телефону заемщика будут уверять, что одобрение 100%. Проценты минимальны, залог не требуется. “Кредитор” просит предоставить копию паспорта, прав или снилс + анкета. В займе отказывают. Данные получены и могут быть использованы в мошеннических целях.

Получить онлайн-займ на чужой паспорт — трудная задача, но изобретательность кидал не знает границ.

Инструменты мошенников

SIM-карта на другое лицо. Для получения номера, не прикрепленного к паспорту достаточно спуститься в метро. У людей подобного круга свои злачные места. Поддельная кредитная карта. Метод добычи тот же. Аферисты общаются с аферистами. Умельцы, способные за небольшую плату (1000-2000 р.) изготовить пластик пользуются спросом. А где имеется спрос — будет и предложение. Использование VPN-соединения, общественных сетей для Wi-Fi соединения. При желании можно выяснить ip-адрес и местонахождение человека, с которым ведется переписка в сети. Мошенники это знают и перестраховываются.

Что делать, если злоумышленники получили ваши данные

Если вы попались на крючок и предоставили паспорт сомнительным личностям, необходимо сделать следующее:

Написать заявление о потери паспорта и получить новый. Сидеть на вулкане и ждать, когда в отношении вас будут совершены неправомерные действия — сомнительная тактика. Проверить кредитную историю на наличие несуществующего займа; При наличии такого, написать заявление в МФО о признании долга несуществующим. Приложить заявление о потери паспорта. Оспорить займ в судебном порядке, если договориться с МФО не удалось. Тщательно охранять персональные данные.