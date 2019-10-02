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Как преступники оформляют кредиты на чужие паспорта

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Бизнес — 2 Октября 2019, 07:15

Как преступники оформляют кредиты на чужие паспорта


Стать жертвой мошенника может любой человек. Современные кидалы прекрасно разбираются в психологии, владеют НЛП, навыками программиста и другими полезными в ремесле умениями. Хорошая новость заключается в том, что официальные кредитные организации используют жесткую систему идентификации личности потенциального заемщика, однако, мошенники изобретают новые способы их обходить. Подробнее в материале – https://mosaica.ru/ru/mo/busines_news/2019/05/30/bezopasno-li-brat-zaim-cherez-internet.

Как злоумышленники добывают персональные данные жертв

Социальные сети

Перед вступлением в контакт жулик тщательно изучает страницу и составляет портрет личности, выясняя базовые потребности клиента. Если профиль пестрит постами о маленьких зарплатах, несправедливом правительстве и прочими депрессивными текстами — потребность в деньгах очевидна.

  1. Жертве поступает предложение о дополнительном заработке, могут прислать оффер (официальное предложение о работе) с указанием оплаты труда и обязанностями. Оплата всегда будет достойная, а рабочие обязанности минимальные.

  2. К подписанному документу “работодатель” попросит прикрепить скан паспорта, снилс и анкету (якобы для проверки СБ).

  3. После получения пакета документов, через пару дней мошенник откажет в работе, сославшись на то, что руководство выбрало другого кандидата.

  4. С этого момента персональные данные в руках мошенника.

Объявление о быстром займе на доске

Откликаясь на подобную рекламу, есть риск попасться на удочку аферисту.

  1. По телефону заемщика будут уверять, что одобрение 100%. Проценты минимальны, залог не требуется.

  2. “Кредитор” просит предоставить копию паспорта, прав или снилс + анкета.

  3. В займе отказывают.

  4. Данные получены и могут быть использованы в мошеннических целях.

Получить онлайн-займ на чужой паспорт — трудная задача, но изобретательность кидал не знает границ.

Инструменты мошенников

  1. SIM-карта на другое лицо. Для получения номера, не прикрепленного к паспорту достаточно спуститься в метро. У людей подобного круга свои злачные места.

  2. Поддельная кредитная карта. Метод добычи тот же. Аферисты общаются с аферистами. Умельцы, способные за небольшую плату (1000-2000 р.) изготовить пластик пользуются спросом. А где имеется спрос — будет и предложение.

  3. Использование VPN-соединения, общественных сетей для Wi-Fi соединения. При желании можно выяснить ip-адрес и местонахождение человека, с которым ведется переписка в сети. Мошенники это знают и перестраховываются.

Что делать, если злоумышленники получили ваши данные

Если вы попались на крючок и предоставили паспорт сомнительным личностям, необходимо сделать следующее:

  1. Написать заявление о потери паспорта и получить новый. Сидеть на вулкане и ждать, когда в отношении вас будут совершены неправомерные действия — сомнительная тактика.

  2. Проверить кредитную историю на наличие несуществующего займа;

  3. При наличии такого, написать заявление в МФО о признании долга несуществующим. Приложить заявление о потери паспорта.

  4. Оспорить займ в судебном порядке, если договориться с МФО не удалось.

  5. Тщательно охранять персональные данные.



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