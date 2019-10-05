Вызов ветеринара на дом: преимущества и особенности услуги

Уход за животным является ответственным мероприятием и прямой обязанностью каждого владельца питомца. Но бывают случаи, когда он самостоятельно не сможет справиться с этой задачей. Если появляются болезненные симптомы, плохое самочувствие, несвойственное поведение – это повод обратиться за помощью к квалифицированному ветеринару. Чтобы исключить риск ухудшения состояния здоровья животного, необходимо вызвать врача на дом, предварительно описав отклонения и причины. Это значительно сэкономит время, ведь не придется стоять в пробках, передвигаться по городу.

Что может сделать ветеринар на дому: перечень услуг





Опытные ветеринарные врачи предоставляют широкий спектр услуг на дому: они проводят не только косметологические процедуры, но и оказывают плановую и неотложную помощь маленькому пациенту. В список его основных обязанностей входит следующее:

визуальный осмотр питомца и консультация;

чипирование;

вакцинирование;

сбор материалов для лабораторных анализов (моча, кровь);

терапевтические процедуры (клизма, инъекции, обработка ран, накладывание швов);

родовспоможение;

реанимационные действия;

усыпление;

стрижка и разнообразные гигиенические процедуры.

Выезжает ветеринар на дом круглосуточно, в любой день недели, без выходных. Квалифицированный доктор приедет в короткие сроки по нужному адресу. Это поможет владельцу избавиться от проблем, спасти жизнь питомцу, избежать неприятных осложнений.

Какие преимущества вызова ветеринарного врача на дом

Вызов ветеринарного врача из клиники на дом имеет много положительных моментов как для животного, так и для его хозяина.

Во-первых, уровень стресса будет значительно снижен, особенно это важно для и так ослабленного и больного питомца. Поездки в незнакомые места вызовут у него страх, что при болезни плохо отражается на иммунитете.

Во-вторых, вызов ветеринара на дом позволяет избежать заражения и развития инфекционных болезней. В клинике или по дороге к ней он может случайно контактировать с другим больным животным, что чревато новыми проблемами.

Специалисты берут с собой все необходимые инструменты, медикаменты и переносную аппаратуру, что позволяет предоставить большой спектр услуг, эффективно помочь питомцу. Эксперты проводят все требуемые манипуляции, а при острой необходимости доставят самостоятельно животное в стационар.