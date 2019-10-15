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Агрофирма «Ульянино»: история успеха

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Бизнес — 15 Октября 2019, 21:10

Агрофирма Ульянино в Раменском районе Московской области работает с 2012 года. Компания специализируется на комплексном восстановлении земель, утилизации осадков сточных вод и производстве на их основе высококачественного почвогрунта, перегноя и торфа. В этом материале мы собрали интересные факты о предприятии, а также о необычном профессиональном пути его руководителя.

С чего всё начиналось: из инженеров — в экологи

Карьера директора ООО Агрофирма «Ульянино» Максима Зайчикова началась необычно. Недавно компания опубликовала на своем YouTube-канале видео, рассказывающее о том, как Максим сначала пришел в профессию эколога, а затем возглавил агрофирму. Как оказалось, лидер компании по специальности инженер-автомобилист, и к нынешнему роду деятельности он пришел случайно.

Однажды, чтобы объяснить своим детям природу происхождения растений, Максим для достоверности своих рассказов начал читать научную литературу по теме. Так постепенно простое любопытство переросло в неподдельный интерес к жизненному циклу растений, что, в свою очередь, привило к изучению биологических удобрений.

На волне этой увлеченности и самообразования уже через несколько лет Максим становится общественным экологом Минприроды Московской области. Ведение научной работы, участие в экологических конкурсах и получение призовых мест помогли Максиму набрать солидный запас знаний и позволили начать собственное дело — ООО Агрофирму «Ульянино», где эколог работает и сегодня.


Максим Зайчиков агрофирма Ульянино

Максим Зайчиков и житель агрофирмы — овчарка Ярый

Развитие агрофирмы: вчера и сегодня

Сегодня агрофирма «Ульянино» ведет свою деятельность на территории Раменского района Подмосковья. Основная деятельность организации — производство экологически чистых почвогрунтов для сельского хозяйства. На этапе становления компания требовала крупных вложений — даже полученная на конкурсе «Наше Подмосковье» премия была инвестирована в проведение необходимых анализов.

Кроме того, предприятий такого профиля на тот момент в России практически не существовало, а значит, не было и примера, на который можно было равняться. Непросто было и следовать установленным законом нормативам, которые часто корректировались. По словам Максима Зайчикова, с 2013 года законодательство в области обращения с отходами ежегодно менялось и ужесточалось, поэтому постоянно приходилось вносить изменения в производственные процессы, что отчасти тормозило естественное развитие компании.


Максим Зайчиков агрофирма Ульянино отзывы

Максим Зайчиков на территории агофирмы

Руководитель предприятия активно консультировался с учеными, в частности, со специалистами факультета почвоведения МГУ и ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, проводил собственные исследования и стремился к созданию максимально качественной продукции.

Компания получила огромное количество разрешительной документации, лицензий, заключений и экспертиз. Для производства почвогрунта фирма закупила в Финляндии передовое дробильное оборудование. Сегодня на территории Раменского района Московской области, где некогда проходила незаконная выработка песка, производятся органические удобрения.

С 2015 года предприятие производит востребованную фермерами и садоводами Подмосковья продукцию — перегной, почвогрунт, торф и щебень. Компания также занимается восстановлением разрушенных плодородных земель и безопасной утилизацией осадков сточных вод.

Приоритетом компании, по мнению ее руководителя, является отслеживание актуальных тенденций и точное прогнозирование. «Развитие предприятия идет в ногу со временем, и мы четко видим перспективы. Высокое качество производимой продукции обеспечивается благодаря налаженному производству с неукоснительным исполнением технологических процессов», — так Максим Зайчиков определяет конкурентные преимущества компании.

Оставленные об ООО Агрофирма «Ульянино» отзывы свидетельствуют не только о высоком качестве продукции, но и об особом подходе руководства предприятия к клиентам.

Диалог с жителями Ульянино

До сих пор некоторые жители Раменского района обеспокоены появлением компании, занятой переработкой органических отходов. Не секрет, что при слове «отходы» невольно возникают ассоциации с мусороперерабатывающими предприятиями, сопровождающими их свалками и ядовитым дымом. Чтобы развеять стереотипные ассоциации и доказать безопасность своих методов, руководство компании идет на открытый диалог с населением: «Мы регулярно проводим ознакомительные экскурсии, рассказываем об особенностях производства удобрений. Понимание проходящих химических и физических процессов, а также погружение в основы агрохимии и микробиологии открывают глаза многим людям, посетившим наше предприятие, и они по-новому начинают смотреть на все природные процессы и взаимосвязи».

Перспективы развития

Очевидно, что организация заботится об экологии района не только в рамках требований стандартов, нормативов и регламентов. На тех территориях, где могли бы образоваться заболоченные озера или свалки, агрофирма «Ульянино» рекультивирует нарушенные земли и занимается организацией пермакультурного парка. В планах фирмы – расширить ассортимент и открыть новые направления деятельности.


Рабочий процесс в Агрофирме «Ульянино»

«На данный момент ведутся научные и опытные работы по отладке процессов компостирования с применением автоматизированных систем. Мы ведем маркетинговые исследования по перспективам реализации фасованной продукции. Так же на стадии подготовки — работа по выращиванию арбоскульптур в стиле Гевина Монро», — рассказывает директор.

В ближайшей перспективе сотрудники агрофирмы планируют посетить конференцию по компостированию и переработке органических отходов, которая пройдет в США.


агрофирма Ульянино отзывы

Максим Зайчиков на китайской международной выставки по защите окружающей среды IE Expo 2018



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