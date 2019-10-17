17
октября 2019
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Телескопические трибуны

Телескопические трибуны

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 17 Октября 2019, 06:52

Заказ высококачественных телескопических трибун возможен в компании МК Спорт. Изготавливаются они по авторским проектам. Компания имеет собственную производственную базу. При организации массовых мероприятий, рассчитанных на участие большой аудитории, возникает дефицит мест. Это особенно касается закрытых площадок и спортзалов. Конструкции телескопических трибун помогают организаторам успешно решать подобные трудности. Однако такие трибуны кроме спортивных мероприятий используются и в других сферах. Устанавливаются их в театральных залах или же концертных площадках. 

Приобретая телескопические трибуны, необходимо знать об их преимуществах. Прежде всего от стационарных аналогов они отличаются возможностью быстрого переформатирования площади. Это касается залов для настольного тенниса, бадминтона или же баскетбола. С помощью таких конструкций можно трансформировать любые площадки. Кроме этого телескопические трибуны сохраняют довольно дорогие напольные покрытия спортзалов, для создания которых используются специализированные материалы. Именно они подвержены чаще всего повышенным нагрузкам. Любые монтажные работы наносят непоправимый вред таким покрытиям. Следовательно, если часто менять конфигурации обычных трибун, убытки будут солидными. Решить данную проблему можно легко, с использованием телескопических трибун. Монтируются такие конструкции однократно. А при раздвигании трибуны исключено повреждение напольного покрытия. Дело в том, что подобные трибуны оснащены колесами, которые изготовлены из особо упругих и прочных пластиков. 

Нельзя не отметить высокую надежность телескопических трибун. Еще в процессе проектирования инженеры учитывают возможные нагрузки в эксплуатационный период. Поэтому они предусматривают необходимый запас прочности, благодаря которому исключается их деформация даже под огромными нагрузками. Телескопические трибуны отличаются и длительным эксплуатационным сроком. Показатель прочности таких конструкций достигает 85 процентов, который достигается благодаря основному материала изготовления. Если сложить трибуны, они займут минимальную площадь. Этого нельзя сказать о стационарных трибунах, поглощающих много места в любом закрытом помещении. 

Поставляются телескопические трибуны в уже готовом виде. Потребуется лишь финишная сборка модулей. На монтаж уходит минимум времени. Выполнить такие работы могут даже люди, не имеющие особой квалификации. Не потребуется и надзор представителей компании-производителя. Процесс раскладки трибун может быть выполнен вручную. Также возможно применение внешнего привода. Электромеханический привод чаще всего необходим в процессе изготовления габаритных конструкций. Вручную такие конструкции трудно выдвигать.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  склады  спорт  студенты  суд  терроризм  убийство  учителя  футбол  церковь  школы  школьники  экология 
  ﻿
Погода +8 +10
утром +10 +12 днем +16 +18
Котировки
USD ЦБ РФ 64,3455 0.0907
EUR ЦБ РФ 71,0503 0.2030

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.