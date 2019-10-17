Заказ высококачественных телескопических трибун возможен в компании МК Спорт. Изготавливаются они по авторским проектам. Компания имеет собственную производственную базу. При организации массовых мероприятий, рассчитанных на участие большой аудитории, возникает дефицит мест. Это особенно касается закрытых площадок и спортзалов. Конструкции телескопических трибун помогают организаторам успешно решать подобные трудности. Однако такие трибуны кроме спортивных мероприятий используются и в других сферах. Устанавливаются их в театральных залах или же концертных площадках.

Приобретая

, необходимо знать об их преимуществах. Прежде всего от стационарных аналогов они отличаются возможностью быстрого переформатирования площади. Это касается залов для настольного тенниса, бадминтона или же баскетбола. С помощью таких конструкций можно трансформировать любые площадки. Кроме этого телескопические трибуны сохраняют довольно дорогие напольные покрытия спортзалов, для создания которых используются специализированные материалы. Именно они подвержены чаще всего повышенным нагрузкам. Любые монтажные работы наносят непоправимый вред таким покрытиям. Следовательно, если часто менять конфигурации обычных трибун, убытки будут солидными. Решить данную проблему можно легко, с использованием телескопических трибун. Монтируются такие конструкции однократно. А при раздвигании трибуны исключено повреждение напольного покрытия. Дело в том, что подобные трибуны оснащены колесами, которые изготовлены из особо упругих и прочных пластиков.

Нельзя не отметить высокую надежность телескопических трибун. Еще в процессе проектирования инженеры учитывают возможные нагрузки в эксплуатационный период. Поэтому они предусматривают необходимый запас прочности, благодаря которому исключается их деформация даже под огромными нагрузками. Телескопические трибуны отличаются и длительным эксплуатационным сроком. Показатель прочности таких конструкций достигает 85 процентов, который достигается благодаря основному материала изготовления. Если сложить трибуны, они займут минимальную площадь. Этого нельзя сказать о стационарных трибунах, поглощающих много места в любом закрытом помещении.

Поставляются телескопические трибуны в уже готовом виде. Потребуется лишь финишная сборка модулей. На монтаж уходит минимум времени. Выполнить такие работы могут даже люди, не имеющие особой квалификации. Не потребуется и надзор представителей компании-производителя. Процесс раскладки трибун может быть выполнен вручную. Также возможно применение внешнего привода. Электромеханический привод чаще всего необходим в процессе изготовления габаритных конструкций. Вручную такие конструкции трудно выдвигать.